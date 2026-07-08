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Komentar Lovra Kastelica: Vrsar 1994

Takrat je divjala domovinska vojna, zaradi česar je turizem popolnoma zamrl.
FOTO: Ekaterina Vasileva-bagler Getty Images
FOTO: Ekaterina Vasileva-bagler Getty Images
Lovro Kastelic
 8. 7. 2026 | 22:25
2:53
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Nekoč so kraji ob Jadranski obali prodajali sonce, morje, naravo. Danes je drugače. Danes prodajajo skrivnost, romantiko, lokalne legende ...

V začetku devetdesetih, ko smo večkrat zapovrstjo dopustovali v Vrsarju, se, recimo, ne spomnim, da bi kdo tako opeval Giacoma Casanovo, kot opevajo danes tega svetovno znanega ljubimca, ki se je dvakrat takole na hitro zaustavil v tem obmorskem kraju.

Ne, ko smo hodili v Vrsar – njegovega spomenika še ni bilo. Dobil ga je šele leta 2020. Šele takrat so ga posedli na tisto kamnito klop pred nekdanjo pisarno Turistične skupnosti Vrsar, tja ob mestna vrata, skozi katera se od tistega poletja 1994 nisem nikoli več sprehodil.

Takrat pa sem ravno tam mimo tako zelo rad bos ali pa z japonkami drsel po oguljenih kamnitih škrilah. Ne nazadnje je bil blizu tudi moj najljubši sladoled – azur. In ja, tudi tisto poletje je bilo na sporedu svetovno prvenstvo v nogometu.

Tudi takrat se je žoga kotalila po ameriških tleh. Spomnim se ogromnih in nabito polnih stadionov; velike vročine, zaradi katere so že tedaj uvedli – premor. Spomnim se, da sta v sosednjem vhodu na Orlandovi ulici živela Milan in Rezka. Bila je še ena v vrsti Slovenk, ki so si ob morju našle svojega galeba.

Rezko sem si zapomnil tudi po tem, da se je rada pogovarjala z mojo babico, da je ni nihče nikoli videl plavati ter da je bila strastna kadilka. Kakor tudi, da je najraje sedela pred hišo, mimo katere se vijejo danes kolone turistov, ki jih tako zelo zanima Casanova.

Spomnim se je tudi po tem, da je vsako dopoldne trebila solato. Ter da je o nogometu vedela približno toliko kot o plavanju ...

Četudi tisto poletje morje niti ni cvetelo, me na razgreti plaži niso videli veliko. Večkrat so me videli, kako sem drsel mimo kraja, kjer sedi danes bronasti Casanova. Tam je bila tudi nekdanja hotelska depandansa podjetja Anita. S televizijo v pritličju.

Danes je tam butični hotelček.

Takrat pa je divjala domovinska vojna, zaradi česar je turizem popolnoma zamrl. In tudi Vrsar je postal zatočišče številnih beguncev. V depandansi, denimo, so bili v času finala nastanjeni begunci iz Slavonije.

Da je Casanova tu pri mestnih vratih nekoč zapeljal Don Geronimovo gospodinjo, ne, to ni zanimalo resnično nikogar. Tedaj smo raje stiskali pesti, eni za Italijane, drugi za Brazilce, ter odpirali vrata tistim, ki niso imeli kam.

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