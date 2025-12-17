Komentar Lovra Kastelica: Živo blato

Okrog božiča je bil obisk Solkana skoraj obvezen. Še posebno otroci, ki so hrepeneli po podolgovatih bombonih, zavitih v bleščeč papir živahnih barv, in so veljali za daleč najlepše okraske za božično drevesce, so se ga neizmerno veselili.

Bili so to časi, ko je na območju bodoče evropske prestolnice kulture kraljevalo zgolj blato. Nekateri pravijo celo – živo blato. Tako močvirnato je bilo vse skupaj.

Prostor neskončnih količin vode in ilovice, ki so ga močvirili številni jarki in potoki, eden takih je bil tudi meandrasti Koren (med Panovcem in Kostanjevico), je bil tako blaten in po svoje bogat, da so otroci tja prihajali po glino, iz nje pa izdelovali figurice. In če kaj, so takrat najbolj sovražili čistiti to blato s čevljev. Starši so jim kar naprej težili s tem. Veliko bolj srečni so bili zato poleti, ko so bili lahko bosi. Le redki so imeli namreč sandale.

Solkanski most, Soča. Foto: Drago Medved

Tako blatno in zaostalo je bilo, da so se njihovi starši močno pritoževali tudi nad pošto, ki je prihajala le enkrat na teden. »To bi bilo dobro morda za kako kolonijo v Afriki,« so nergali. »Za takšno vas, kakršen je Kromberk, pa je to navaden škandal!«

In ceste ... »Ali je možno najti kje na tem božjem svetu slabših cest, kakor pa je cesta iz Gorice v Kromberk, ali pa iz Solkana v Kromberk; človek bi ob deževju kaj lahko utonil v vsem tem blatu!«

Ko so se prebijali proti Solkanu, so ugotavljali, kako tiho in romantično je bilo nekoč, ter da si lahko le tu in tam videl kakšnega mimoidočega; več si jih lahko le ob svetkih. Danes pa hodimo drug po drugem ...

Potem pa je postal prav ta nerodovitni in poplavni svet nenadoma povsem predelan, posekan in zravnan. Vsakomur je bilo zato že na daleč jasno, da so tudi napisu Via della Palude (Ulica močvirja) dnevi šteti ...

Poslej se je okrog božiča hodilo in tihotapilo – samo še čez mejo.

Na Solkansko polje so začele že kmalu zatem prihajati delovne brigade in prihrumeli so buldožerji. Prišli so uresničevat zamisel o Novi Gorici, ki jo je, kot je dejal pesnik in pisatelj Jože Snoj, rodila ena sama nesreča, in sicer še tisti hip, ko smo za vselej izgubili Gorico, daleč najbolj slovensko izmed vseh naših izgubljenih mest. »Takrat smo v bolečini ravnali tako, kot store življenja polni starši, če jim zla usoda pobere ljubljenega otroka: usodi navkljub, nemudoma, brez velikih premišljanj, v trpkem vzhičenju spočno novega.«

Vse odtlej se v Solkan ni več hodilo po bleščeče bombone. Poslej se je okrog božiča hodilo in tihotapilo (švercalo) – samo še čez mejo.