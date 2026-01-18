  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Bomo spet kupovali v Avstriji?

Mnogi že danes osnovna živila nakupujejo čez mejo, predvsem v italijanskih supermarketih.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Matej Lahovnik
 18. 1. 2026 | 22:25
A+A-

Slovenija se uvršča v vrh Evropske unije po rasti cen hrane. Medtem ko statistika beleži rekorde, jih gospodinjstva čutimo ob vsakem obisku trgovine. Prazniki so to samo še potrdili, saj se je pečenka v enem letu podražila za približno četrtino, kava in čokolada pa kar za tretjino. To niso več drobne podražitve, temveč resen udarec za družinske proračune. V takšnih razmerah bi pričakovali odločne ukrepe države. A slovenska vlada za zdaj ostaja predvsem pri opazovanju in pri ponesrečenih projektih, ki se končajo z zadrego.

Popisovanje cen v trgovinah, ki naj bi prineslo večjo preglednost, je davkoplačevalce veliko stalo, kupcem pa ni prineslo nobenih oprijemljivih koristi. Cene zaradi tega niso nižje, občutka, da se nekdo resno loteva problema, pa tudi ni. Povsem drugače razmišljajo severno od Karavank. Avstrijska vlada je pred dnevi napovedala znižanje DDV na osnovna živila, nova, nižja stopnja pa bo začela veljati sredi leta. Ukrep ima široko politično in družbeno podporo, saj tudi v Avstriji vse več ljudi proti koncu meseca težko shaja že pri nakupih osnovnih dobrin. Sporočilo je jasno. Država priznava, da so visoke dajatve del problema visokih cen, in je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti. Podobno so ravnale tudi nekatere druge evropske države. Slovenija pa, kljub temu da je po podatkih OECD zabeležila najvišjo rast cen hrane v EU, vztraja brez resnih fiskalnih posegov. Zato ni presenetljivo, da mnogi že danes osnovna živila nakupujejo čez mejo, predvsem v italijanskih supermarketih. Denarnice so vse tanjše in kupci pač glasujejo s svojimi nakupi za cenejše blago v tujini.

Mnogi že danes osnovna živila nakupujejo čez mejo, predvsem v italijanskih supermarketih.

Če se trend nadaljuje, se lahko zgodi nekaj, kar se starejšim generacijam zdi boleče znano, da bomo spet začeli kupovati v Avstriji. Včasih smo tja hodili po čokolado, riž in banane in druge stvari, ker jih doma ni bilo. Danes jih imamo na policah, a po cenah, ki so mnogim vse manj dosegljive. V obeh primerih so krivi napačni ekonomski ukrepi, ki so nekoč povzročili pomanjkanje blaga, sedaj pa različnih proizvodov res ne manjka, ampak si jih vse več ljudi vse težje privošči.

Več iz teme

kolumnakomentarMatej Lahovnik
ZADNJE NOVICE
22:17
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši v dramatični tekmi zmagali in gredo naprej

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi prvega dela evropskega prvenstva v Oslu po dramatičnem razpletu in preobratu premagala Švico z 38:35 (14:20) in si že zagotovila napredovanje v glavni del tekmovanja. V torek bo jasno, koliko točk bodo varovanci selektorja Uroša Zormana odnesli v Malmö.
18. 1. 2026 | 22:17
22:04
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI PARKET

Bo šla Klakočar Zupančič v Levico? Sama je povedala, kako je s tem

Sodeč po povedanem, bo predsednica Državnega zbora še naprej v vrstah Gibanja Svoboda.
18. 1. 2026 | 22:04
20:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČNO

Slovenska policija sporočila, da so našli Igorja, a žal prepozno

V ponedeljek zvečer je bilo že najdeno osebno vozilo, ki ga je uporabljal pogrešani.
18. 1. 2026 | 20:50
20:27
Bulvar  |  Domači trači
JAVNI ODZIV

Zvezdana Mlakar iskreno: »Do konca življenja me bo sram!«

Igralka brez zadržkov o politiki, volitvah in družbi, ki se znova nagiba k avtoritarizmu.
18. 1. 2026 | 20:27
20:13
Novice  |  Slovenija
NOVA PRIDOBITEV

Robert Golob prvi izvedel operacijo vstavitve sodobne proteze zapestja (FOTO)

Poslej vgradnja proteze zapestja tudi v SB Murska Sobota.
18. 1. 2026 | 20:13
19:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČEN RAZPLET

Najprej je kupila dve pici, nato pa storila samomor: našli so truplo 22-letne študentke

Policija in tožilstvo sta po pregledu vseh okoliščin izključila vpletenost drugih oseb.
Kaja Grozina18. 1. 2026 | 19:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki