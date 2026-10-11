Komentar Mateja Lahovnika: Burke v javnih prostorih

Na posvetovalnem referendumu bomo očitno kmalu odločali tudi o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Razprava je zato nujna, ne zato, da bi koga žalili, temveč da jasno povemo, kje so meje skupnega življenja. Ko gremo v muslimanske države, spoštujemo tamkajšnja pravila. Ženske si pokrijejo lase, moški se vzdržijo kratkih hlač na svetih krajih, alkohol ostane doma. Nihče od nas ne zahteva, da bi se gostitelji prilagodili našim navadam.

Pričakovati, da bo v Evropi veljalo nasprotno, je dvolično. Zakrivanje obraza v javnosti ni del evropske kulture. Evropa je zrasla iz razsvetljenstva in iz prepričanja, da se ljudje srečujemo kot posamezniki z obrazom, z imenom in z odgovornostjo. Burka in nikab pripadata drugemu prostoru in drugim vrednotam. V šolah, na sodiščih, v bolnišnicah in na upravnih enotah zato nimata kaj iskati.

Kako naj šola ve, katera dijakinja pod burko piše maturo in da ne uporablja nedovoljenih pripomočkov? Kako naj fakulteta prepozna študentko na izpitu in ugotovi, da si ne pomaga s kakšno slušalko v ušesu? Kako naj zdravnik ugotovi, kdo je pred njim, ko gre za nujno zdravljenje, alergije ali soglasje za poseg? Isti problem se pojavi pri izdaji dokumentov, pri volitvah, pri varnostnih pregledih. Ob praktičnih razlogih je ključno vprašanje pravic žensk. Popolno zakrivanje obraza je v mnogih okoljih orodje nadzora, ki žensko izloči iz javnega prostora in jo naredi nevidno.

Evropske države so desetletja gradile enakopravnost spolov. Težko je hkrati trditi, da branimo pravice žensk, in hkrati dovoliti, da v javnih ustanovah izginejo za tkanino, ki onemogoča pogled, nasmeh in prepoznavo. Kdor meni, da so burka in nikab del njegove identitete, ki je ne more opustiti niti v šoli ali bolnišnici, mora opraviti razmislek, ali je naše kulturno okolje zanj pravi prostor za življenje. Selitev v Evropo ni vstopnica za preureditev evropskih pravil. Gostiteljska družba ima pravico ohraniti svoje temelje. Posvetovalni referendum bo priložnost, da mirno in jasno povemo, da se v javnih institucijah srečujemo z odkritim obrazom.