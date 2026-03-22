Komentar Mateja Lahovnika: Dan potem

Volitve so minile, roke so se stiskale, koalicije se sestavljajo v polmraku sejnih sob, volilni plakati pa že počasi odpadajo. Ne glede na to, kdo bo na koncu sedel v kabinetu predsednika vlade, ga bo realnost hitro prizemljila. Nova vlada ne bo imela štirih mirnih let, ampak jo čakajo izzivi, ki se kopičijo že leta in ki se jih ne da več odlagati z lepimi govori ali novimi predpisi, ki ostanejo na papirju. Izzivov je veliko.

Zdravstvo je na prvem mestu. Čakalne dobe so že davno presegle meje zdravega razuma in postale del vsakdanjega črnega humorja. Zdravniki in medicinske sestre odhajajo v zasebno prakso ali kar čez mejo. Dolgotrajna oskrba za starejše je še vedno bolj želja kot resničen sistem, domovi za starejše pa so polni čakalnih vrst. Davčna obremenitev dela je med najvišjimi v Evropi, inflacija pa ne popušča, zato gre v nakupovalne košarice vse manj dobrin. Energetska varnost visi na tanki nitki. Zgodi se ena večja blokada Hormuškega preliva in cene goriv poskočijo, v državi pa se nam zgodi pomanjkanje goriva, kot da smo spet v osemdesetih letih socializma. Stanovanja so postala sanje mladih, ki se spreminjajo v nočno moro. Povprečen 30-letnik v Ljubljani ali Mariboru ne more kupiti solidnega stanovanja, ne da bi mu starši dali vsaj polovico denarja ali da bi vzel kredit, ki ga bo odplačeval do upokojitve. Najemnine rastejo hitreje kot plače, trg pa je ujet v primežu praznih investicijskih stanovanj in premalo novogradenj. Nova vlada bo morala spodbuditi povečanje ponudbe gradbenih zemljišč na trgu in končno pospešiti gradnjo z odpravo nepotrebnih birokratskih ovir. Če tega ne naredi, bomo izgubili celo generacijo, ki bo bodisi živela v podnajemniških sobah pri 40 letih, bodisi bo odšla v Avstrijo, Nemčijo ali kam drugam, kjer si lahko privošči streho nad glavo. Demografija in regionalni razvoj gresta z roko v roki. Slovenija se stara hitreje, kot si upamo priznati. Pokojninski sistem že glasno škripa, število rojstev pada, podeželje pa se prazni.

Ljudje smo siti politične drame, resničnostnega šova in neskončnih afer in hočemo videti rezultate.