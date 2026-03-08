Komentar Mateja Lahovnika: Dejstva v politični tekmi

V žaru predvolilne tekme kandidati izrečejo tudi kaj, kar ne drži. Zato je prav, da novinarji preverjajo dejstva. Ni pa prav, če dejstva preverjajo na napačen metodološki način, ker s tem še utrdijo zmoto. Najslabše je, če v politični tekmi prevlada princip »če dejstva ne ustrezajo ideološki resnici, toliko slabše za dejstva«.

V medijih lahko najdemo podatek, da imamo v Sloveniji kar 1400 družinskih zdravnikov in da se je število močno povečalo. To drži, ampak podatek ne odraža bistva, da ZZZS zagotavlja zgolj 951 celih ambulant družinske medicine in ne 1400. Še bolj paradoksalen primer je bil, ko je ena izmed kandidatk v studiu ob kritiki zdravstvene politike navedla, da se je od leta 2022 do januarja 2026 število čakajočih v zdravstvu povečalo za 76 tisoč in so njeno izjavo javno označili za neresnično. Dejansko se je po podatkih NIJZ število čakajočih povečalo še za bistveno več, in sicer skoraj za 310 tisoč ljudi. Podatki torej kažejo, da je zdravstvena politika neustrezna in da čakalne vrste niso namišljene, ampak težava pacientov.

Preverjanje dejstev bi moralo biti branik resnice, ob neustrezni metodologiji pa se sprevrže v popolno nasprotje.

Poleg zdravstva je neustrezen primer preverjanja podatkov tudi gospodarstvo. Dejstvo je, da nas Hrvaška dohiteva in da ima višjo gospodarsko rast kot Slovenija. Če smo si ob osamosvojitvi želeli postati nova Švica ali dohiteti Avstrijo, se zdaj tolažimo, da nas Hrvaška še ni čisto ujela. Pri preverjanju dejstev so nekateri »strokovnjaki« za neresničen razglasili podatek, da je gospodarska rast pri nas le 0,9 %, češ da je dejanski podatek 1,1%. Podatek o gospodarski rasti, ki je manjša od 1 %, ni neresničen. Dejansko je metodološko najpravilnejši, saj se nanaša na sezonsko in koledarsko prilagojeno rast BDP.

Predvsem pa nima nobenega smisla, da nojevsko tiščimo glave v pesek. Čakalne vrste v zdravstvu so velik problem. Problem je tudi, da namesto dohitevanja bolj razvitih od nas manj razvite države dohitevajo Slovenijo, in ta dejstva so najpomembnejša.