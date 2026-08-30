  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Denarna socialna pomoč

Denarno socialno pomoč je treba zagotoviti vsakemu, ki ne more delati, in nikomur, ki ne želi delati.
Simbolična slika FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
Simbolična slika FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
Matej Lahovnik
 30. 8. 2026 | 22:25
2:33
A+A-

Državni zbor je razpisal referendum, na katerem bodo državljani odgovorili, ali naj se denarna socialna pomoč za delovno sposobne, ki nimajo zdravstvenih ali drugih objektivnih ovir, pogojuje z opravljanjem družbenokoristnega dela. Ukrep torej ne zadeva bolnih, invalidov, starejših in tistih, ki zaradi družinskih okoliščin res ne morejo na trg dela.

Zadeva izključno tiste, ki zmorejo. Številke so zgovorne. Na zavodu za zaposlovanje je prijavljenih več kot 43 tisoč brezposelnih, hkrati pa na trgu dela močno primanjkuje delavcev. Med prejemniki denarne socialne pomoči je okoli 60 odstotkov dolgotrajno brezposelnih, njihova povprečna brezposelnost pa traja skoraj tri leta. To ni več začasna stiska. To je sistem, v katerem se da udobno ostati ob strani. Če upoštevamo ugodnosti, vezane na status prejemnika pomoči, od lažjega dostopa do neprofitnih stanovanj do ugodnosti pri vrtcih, razlika med plačo in pomočjo za marsikoga ni več dovolj velika, da bi se splačalo delati. Mnogi, sposobni za delo, ki so prijavljeni kot brezposelni, so to že zdavnaj ugotovili. Zato je predlog, da se pomoč za vse, ki lahko delajo, pogojuje z družbenokoristnim delom, smiseln in koristen.

Ne gre za kazen in ne za poceni delovno silo namesto rednih zaposlitev. Gre za vrnitev v ritem, za stik z ljudmi, za ohranjanje delovnih navad in za sporočilo, da pravice in dolžnosti hodijo v paru. Ljudje so pripravljeni biti solidarni, če vedo, da sistem ni luknja, skozi katero se da izogniti lastnemu naporu. Denarna socialna pomoč mora biti varnostna mreža, ki človeka dvigne, ne pa mreža, v katero se udobno uleže za več let. Zato je treba socialno pomoč zagotoviti vsakemu, ki ne more delati, in nikomur, ki ne želi delati.

Na referendumu ne bomo odločali o usodi šibkih. Odločali bomo, ali je večina za to, da kdor zmore, naj dela ali pa večina meni, da tistim, ki so sposobni za delo in nočejo delati, pripada pravica živeti na račun dela drugih. Socialna država je dogovor, da kdor ne zmore delati, je zaščiten, kdor pa lahko dela, pa prispeva družbi, če želi pomoč, saj s pravicami pridejo tudi dolžnosti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Matej Lahovnikkomentarkolumnasocialna pomočbrezposelnost
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Še en referendum?

O Dnevu žalosti učencev.
Branko Babič30. 8. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Denarna socialna pomoč

Denarno socialno pomoč je treba zagotoviti vsakemu, ki ne more delati, in nikomur, ki ne želi delati.
Matej Lahovnik30. 8. 2026 | 22:25
22:18
Šport  |  Tekme
KOŠARKA

Slovenija premagala Madžarsko in ohranila upe za SP

Po osmih tekmah Slovenija zaseda tretje mesto v skupini.
30. 8. 2026 | 22:18
21:43
Lifestyle  |  Astro
SVEŽ VETER

Ta tri astrološka znamenja v ponedeljek čaka nekaj prav posebnega

Tri znamenja bodo znala izkoristiti navdih in iz prihajajočega obdobja potegniti največ.
30. 8. 2026 | 21:43
21:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KOREJSKI STROKOVNJAKI

Dobra novica za vse zaspance! Lenarjenje ob koncu tedna je lahko koristno, pravi nova študija

Študija je sedem let spremljala 40.000 odraslih.
30. 8. 2026 | 21:16
21:00
Bulvar  |  Suzy
SVET SLAVNIH

Potovalne navade zvezdnikov: Megan Fox med poletom posluša Britney Spears (Suzy)

Nekatere navade so praktične, druge vraževerne, tretje tako nenavadne, da jih je težko pozabiti.
30. 8. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki