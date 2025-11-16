  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Dežela obdavčenih delavcev

Delavec pri nas ne živi slabše kot v Italiji ali Španiji, ker bi manj zaslužil, ampak ker mu država več vzame.
Fotografija je simbolična. FOTO: Pcess609 Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Pcess609 Getty Images/iStockphoto
Matej Lahovnik
 16. 11. 2025 | 22:25
A+A-

V Sloveniji je po podatkih evropske statistike razkorak med bruto in neto plačo največji v EU. To pomeni, da naša država delavcu pusti najmanj zasluženega denarja v žepu oziroma da se pri nas najmanj splača delati.

Bruto plače so na primer v Sloveniji sicer višje kot v Italiji, Španiji ali na Portugalskem, če pa upoštevamo, koliko delavec dejansko dobi na račun po vseh dajatvah, zaostajamo za vsemi temi državami. Delavec pri nas zato ne živi slabše kot v Italiji ali Španiji, ker bi manj zaslužil, ampak ker mu država več vzame od bruto plače.

Še bolj zgovorno je dejstvo, da so slovenske plače relativno bolj obdavčene celo kot v skandinavskih državah, kjer so vsaj javne storitve ob visokih dajatvah bistveno boljše in dostopnejše kot pri nas. V tem kontekstu je Golobova božičnica predvsem pesek v oči. V en žep nekaj daje, iz drugega pa vzame še bistveno več.

Delavec pri nas ne živi slabše kot v Italiji ali Španiji, ker bi manj zaslužil, ampak ker mu država več vzame.

Država namreč pri povprečni plači pobere 664 evrov več na leto kot na začetku mandata te vlade. Če prištejemo še nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki osebi s povprečno plačo nanese okrog 300 evrov dodatne dajatve na leto, hitro ugotovimo, da delavec z božičnico ne dobi nazaj niti približno toliko, kot mu je država dodatno vzela.

Najbolj žalosten pa je razkorak med tem, koliko plačamo, in tem, kar za to dobimo. Čakalne dobe v zdravstvu so tako dolge, da so mnogi prisiljeni po vseh davkih in prispevkih še enkrat seči v žep ter plačati zasebne storitve, saj v javnem sistemu ne pridejo pravočasno na vrsto.

Država, ki v primerjavi z drugimi pobere največ in nudi najmanj, ni socialna, temveč požrešna. Obvezna božičnica, ki bo dodatno obremenila podjetnike, te resnice ne more prikriti. Z nekaj ironije bi lahko zapisali, da bi država lahko uvedla novo javno storitev – nacionalni tečaj globokega dihanja za davkoplačevalce. Koristilo bi nam, saj ko pogledamo plačilne liste in razliko med tem, koliko delavec podjetje stane z dajatvami, in koliko dobi neto na račun, je edino, kar nam še ostane, mirno dihanje, dokler tudi tega ne obdavčijo.

Več iz teme

Matej Lahovnikkolumnakomentar
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
