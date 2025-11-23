Komentar Mateja Lahovnika: Dvojni vatli

V Sloveniji zakon velja za vse, no, razen za tiste, ki jih policija in redarji ocenijo kot »preveč tvegane«. Zadnji dokaz? Nogometna tekma med Slovenijo in Kosovom v Stožicah sredi Ljubljane. Tuji navijači so na tribune prinašali obeležja Osvobodilne vojske Kosova in albanske zastave, torej države, ki sploh ni igrala, ter parkirali po vseh zelenicah, pločnikih in kolesarskih stezah okoli stadiona. Na ulicah okoli stadiona je bil zato že med tekmo mini kaos, po tekmi pa se je kaos preselil v središče prestolnice, kjer so gostujoči navijači glasno kršili red in mir.

Policija in redarji niso storili nič, ampak so pojasnili, da bi strogo izvajanje zakona lahko povzročilo konflikte. Po drugi strani pa so redarji ravnali povsem drugače ob katoliškem prazniku Marijinega vnebovzetja, ko so na Kodeljevem vernikom, ki so prišli na mašo, brez zadržkov napisali globe za parkiranje. In, mimogrede, tam ni bilo dveh tako velikih parkirišč kot v Stožicah, ampak pravila so pravila. Težava pa je, da pri nas za ene veljajo, za druge pa očitno ne.

V teoriji živimo v urejeni državi, v praksi pa delovanje institucij pri nas prepogosto spominja na črnokomično rubriko.

Prav takšna logika, da se v izogib konfliktom zakonov ne upošteva dosledno, je na dolenjskem povzročila, da tudi Romi mislijo, da zanje zakoni te države ne veljajo enako kot za vse druge. V teoriji torej živimo v urejeni državi, v praksi pa delovanje institucij pri nas prepogosto bolj spominja na črnokomično rubriko, kjer zakoni načeloma veljajo za vse, le da se pri nekaterih ne izvajajo.

Navijači Kosova v Avstriji ali Švici verjetno ne bi niti pomislili na serijsko kršenje prometnih in varnostnih pravil. Zakoni se tam izvršujejo, kazni pridejo brez izgovorov, redarji pa ne razmišljajo, ali bodo z izrekanjem kazni »sprožili konflikt«. Razlika med bolj razvitimi in manj razvitimi državami je prav v tem, kako se zakoni in pravila izvajajo. Medtem ko v Avstriji vsak ve, da zakon velja, pri nas vsak ve, da se lahko pravila tudi precej fleksibilno interpretirajo kot harmonika. In kot vsaka dobra harmonika se tudi ta pri nas raztegne ali stisne točno toliko, kolikor odgovarja tistim, ki trenutno določajo ritem.