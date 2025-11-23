  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Dvojni vatli

Prav takšna logika, da se v izogib konfliktom zakonov ne upošteva dosledno, je na dolenjskem povzročila, da tudi Romi mislijo, da zanje zakoni te države ne veljajo enako kot za vse druge.
Matej Lahovnik, slovenski politik, pedagog, publicist in ekonomist. FOTO: Leon Vidic/delo
Matej Lahovnik, slovenski politik, pedagog, publicist in ekonomist. FOTO: Leon Vidic/delo
Matej Lahovnik
 23. 11. 2025 | 22:25
2:37
A+A-

V Sloveniji zakon velja za vse, no, razen za tiste, ki jih policija in redarji ocenijo kot »preveč tvegane«. Zadnji dokaz? Nogometna tekma med Slovenijo in Kosovom v Stožicah sredi Ljubljane. Tuji navijači so na tribune prinašali obeležja Osvobodilne vojske Kosova in albanske zastave, torej države, ki sploh ni igrala, ter parkirali po vseh zelenicah, pločnikih in kolesarskih stezah okoli stadiona. Na ulicah okoli stadiona je bil zato že med tekmo mini kaos, po tekmi pa se je kaos preselil v središče prestolnice, kjer so gostujoči navijači glasno kršili red in mir.

Policija in redarji niso storili nič, ampak so pojasnili, da bi strogo izvajanje zakona lahko povzročilo konflikte. Po drugi strani pa so redarji ravnali povsem drugače ob katoliškem prazniku Marijinega vnebovzetja, ko so na Kodeljevem vernikom, ki so prišli na mašo, brez zadržkov napisali globe za parkiranje. In, mimogrede, tam ni bilo dveh tako velikih parkirišč kot v Stožicah, ampak pravila so pravila. Težava pa je, da pri nas za ene veljajo, za druge pa očitno ne.

V teoriji živimo v urejeni državi, v praksi pa delovanje institucij pri nas prepogosto spominja na črnokomično rubriko.

Prav takšna logika, da se v izogib konfliktom zakonov ne upošteva dosledno, je na dolenjskem povzročila, da tudi Romi mislijo, da zanje zakoni te države ne veljajo enako kot za vse druge. V teoriji torej živimo v urejeni državi, v praksi pa delovanje institucij pri nas prepogosto bolj spominja na črnokomično rubriko, kjer zakoni načeloma veljajo za vse, le da se pri nekaterih ne izvajajo.

Navijači Kosova v Avstriji ali Švici verjetno ne bi niti pomislili na serijsko kršenje prometnih in varnostnih pravil. Zakoni se tam izvršujejo, kazni pridejo brez izgovorov, redarji pa ne razmišljajo, ali bodo z izrekanjem kazni »sprožili konflikt«. Razlika med bolj razvitimi in manj razvitimi državami je prav v tem, kako se zakoni in pravila izvajajo. Medtem ko v Avstriji vsak ve, da zakon velja, pri nas vsak ve, da se lahko pravila tudi precej fleksibilno interpretirajo kot harmonika. In kot vsaka dobra harmonika se tudi ta pri nas raztegne ali stisne točno toliko, kolikor odgovarja tistim, ki trenutno določajo ritem.

22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

On je bil proti, jaz pa za

O referendumu.
23. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Dvojni vatli

Prav takšna logika, da se v izogib konfliktom zakonov ne upošteva dosledno, je na dolenjskem povzročila, da tudi Romi mislijo, da zanje zakoni te države ne veljajo enako kot za vse druge.
23. 11. 2025 | 22:25
22:03
Novice  |  Slovenija
VESELJE V DESNEM TABORU

Desnica slavi: »Danes je zmagalo življenje!« Referendum o evtanaziji prinesel tesno, a odločilno zmago

Zmaga je sprožila val navdušenja med nasprotniki zakona, ki so v izidu prepoznali simbolni in politični triumf.
23. 11. 2025 | 22:03
21:00
Bulvar  |  Suzy
VRHUNSKI ŠPORTNIK

Ambasador Andraž Vehovar: Talent je zgolj osnova (Suzy)

Pomembno je, da se gibamo. Gibanje je življenje, in ko se ustavimo, se običajno vse skupaj konča, pravi.
23. 11. 2025 | 21:00
20:54
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

DVK zavrača zaroto, da referendumska obvestila za glasovanje niso bila dostavljena v domove za starejše

Na Državni volilni komisiji (DVK) so po zaprtju volišč navedli, da je glasovanje na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja potekalo brez večjih incidentov.
23. 11. 2025 | 20:54
20:22
Novice  |  Slovenija
TAKŠNI SO BILI PRVI ODZIVI

Od Primca do Pirc Musar: Slovenija odločila o pomoči pri končanju življenja

Iz političnih in civilnodružbenih vrst prihajajo številni odzivi, ki jasno kažejo, kako razdeljena je Slovenija glede referendumskega vprašanja.
23. 11. 2025 | 20:22

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
