Komentar Mateja Lahovnika: Enaki vatli za vse

Zoran Stevanović je drugačen predsednik državnega zbora od Urške Klakočar Zupančič. Drži se poslovnika, ne ustvarja političnega cirkusa in ne išče pozornosti z ekscesi. O tem se lahko hitro prepriča vsak, ki spremlja delo parlamenta. Želi pa ustvariti določen red v dvorani in ni naklonjen teatralnemu obnašanju.

Mnogi so že pozabili, da je njegova predhodnica v hramu demokracije organizirala boksarski dvoboj in celo dvignila krilo pred opozicijskim poslancem, da o manjših ekscesih sploh ne govorimo. Uporabljala je funkcijo predsedujoče za polemiziranje s kolegi, jemala besedo opoziciji in pri postopku priznanja Palestine ravnala v nasprotju s poslovnikom državnega zbora.

Stevanović do danes ni naredil ničesar, kar bi omajalo ugled institucije, ki ji predseduje. Poslanke Svobode bi morale razumeti, da poslovnik velja tudi zanje, glede tega, kako se interpretira, so prav poslanke Svobode v preteklih štirih letih postavile določene standarde, ki jim sedaj, ko so v opoziciji, ne ustrezajo več. Po večkratnih kršitvah poslovnika, žaljenju drugače mislečih poslanskih kolegov z različnimi vzdevki in ustvarjanju napetost v dvorani je povsem pričakovano, da bodo kdaj tudi same deležne ostrejšega opisa svojega ravnanja.

Poslanke Svobode so hitro izgubile spomin, kako so v preteklih štirih letih ravnale in kakšne standarde so postavile.

Pri tem je treba jasno povedati, da je na levici zaokrožila laž, češ da naj bi jih Stevanović primerjal s prostitutkami. To ne drži. Ocenil pa je njihovo vedenje kot »pocestniško«, kar je metafora za nekulturno, primitivno in žaljivo obnašanje. Zato bodo tudi težko dobile tožbo proti njemu. In kako naj se drugače poimenuje obnašanje poslank, ki ravnanje svojih poslanskih kolegov in kolegic primerjajo s fašizmom in kričijo o diktaturi samo zato, ker njihova stranka ni več na oblasti?!

Pri tem so pozabile, da je jemanje besede v skladu s poslovnikom praksa, ki so jo uvedle same. Zelo hitro so izgubile spomin, kako so v preteklih štirih letih ravnale in kakšne standarde so postavile. Danes jih ti isti standardi motijo, ker so se znašle na drugi strani. Prav bi bilo, da najprej počistijo pred svojim pragom, preden se lotijo pometanja pred tujim.