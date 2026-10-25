Komentar Mateja Lahovnika: Ilegalna tovarna cigaret

Primer ilegalne tovarne cigaret v Lendavi, v kateri so v suženjskih razmerah delali paragvajski delavci, je pretresljiv, ker razkriva temno plat organiziranega kriminala, ne pa pomanjkljivosti delovne zakonodaje. Namen ni bil ustvarjanje legalnih delovnih mest, temveč proizvodnja in distribucija ilegalnih cigaret na evropski trg. Zato nekateri politični akterji v opoziciji dogodka ne bi smeli tako politikantsko izkoristiti za razpravo o delovni zakonodaji in pogojih za zaposlovanje tujcev. Suženjsko delo, trgovina z ljudmi in ilegalna proizvodnja niso stvar delovne zakonodaje, ampak organiziran kriminal. V normalni državi bi preiskovalni sodnik organizatorje zaprl, pri nas pa je enega po zaslišanju izpustil, drugi pa je pravočasno zbežal neznano kam. Poziv k spremembi delovne zakonodaje je enako nesmiseln, kot če bi po odkritju mreže preprodajalcev drog zahtevali, da delovni inšpektorji preverijo, ali kriminalci redno evidentirajo delovni čas zaposlenih in ali izplačujejo regres za letni dopust.

Organizirani kriminal je pogosto tesno povezan z nezakonitimi migracijami, trgovino z ljudmi in različnimi oblikami prisilnega dela. Zato bi morala biti družbena in politična pozornost usmerjena predvsem v dosleden pregon vseh oblik kriminala, ne pa v iskanje krivcev v delovni zakonodaji, saj povezave ni.

Suženjsko delo, trgovina z ljudmi in ilegalna proizvodnja niso stvar delovne zakonodaje.

Kazanje s prstom na podjetnike ali delovnopravno zakonodajo zaradi delovanja ilegalnih podzemnih tovarn je v najboljšem primeru zavajajoče, v najslabšem pa navadno politikantsko nabiranje točk. Lendavski primer pa razkriva še eno slovensko značilnost. Tako kot že velikokrat doslej ni nihče ničesar opazil, čeprav naj bi vse skupaj potekalo že dlje. Nihče ni videl povečanega prometa, nihče ni posumil zaradi večje porabe elektrike, nihče ni vedel, da se na lokacijo dostavljajo večje količine hrane, materiali in oprema. Pogosto tiščimo glavo v pesek, da si ne bi nakopali težav, ko pa je zgodba razkrita, jo soglasno obsojamo. Če želimo podobne primere preprečiti, potrebujemo manj političnega obračunavanja in več odločnosti pri pregonu kriminala.