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Komentar Mateja Lahovnika: Invazija

Skrajno bizarno je na primer ilegalne migrante imenovati prebežniki ali begunci.
V Maroko se je že vrnilo več kot 48.000 od približno 50.000 migrantov. FOTO: Jon Nazca Reuters
V Maroko se je že vrnilo več kot 48.000 od približno 50.000 migrantov. FOTO: Jon Nazca Reuters
Matej Lahovnik
 2. 8. 2026 | 22:25
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V zadnjih dveh dneh julija 2026 je v špansko enklavo Ceuta iz Maroka vdrlo 60.000 ilegalnih migrantov, ki so takoj povzročili velike nerede in ogrozili varnost lokalnih prebivalcev. Za primerjavo, to je le pol manj, kot se je izkrcalo vojakov na dan D leta 1944 na plaže Normandije. Množični vdor ilegalnih migrantov v Španijo je tudi posledica politike španske socialistične vlade, ki je z omejevanjem hitrega vračanja nezakonitih migrantov in premalo odločnim varovanjem meje pošiljala napačne signale.

K množičnim ilegalnim migracijam, tudi prek naše južne meje, pa prispevajo tudi vsi, ki jih ne poimenujejo pravilno. Skrajno bizarno je na primer ilegalne migrante imenovati prebežniki ali begunci, saj so jim pri vdoru v Španijo pomagale kar maroške oblasti. Ne gre tudi spregledati, da so na Švedskem že pred leti ugotovili, da večina tistih, ki so pri njih zaprosili za azil, dopustuje kar v državah, od koder izvirajo in kjer naj bi bili politično preganjani. Drugi primer sprenevedanja je enačenje ilegalnih in legalnih migracij na način, da se ilegalne migrante poimenuje kar migranti. Dokler se bodo levi politiki in aktivisti sprenevedali, da pri ilegalnih migracijah ne gre za organiziran kriminal, s katerim služijo tihotapci, ter množično zlorabo azilnih postopkov, se bodo ilegalne migracije v EU nadaljevale.

Po podatkih Frontexa je v zadnjih desetih letih prek Španije v EU vstopilo okrog 450.000 ilegalcev, po zahodni balkanski poti prek Bosne, Hrvaške in Slovenije pa prek milijon ilegalnih migrantov. Brez pomoči organiziranih kriminalnih skupin in aktivistov ter preveč popustljivih državnih in evropskih politik se to ne bi dogajalo. Zgodovina nas uči, da so razvite civilizacije, ki niso bile sposobne zavarovati svojih zunanjih meja, slej ko prej propadle. In kaj je sploh še funkcija posamezne države in skupnosti, kot je EU, če ni sposobna opravljati niti najbolj temeljnega varovanja zunanje meje? Preveč popustljiv sistem azilnih postopkov skupaj z radodarnim sistemom socialnih transferjev za azilante ter možnost združevanja družin sta preveč vabljiva, da bi se ilegalne migracije brez učinkovite zaščite zunanje meje ustavile.

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