Komentar Mateja Lahovnika: Kabli na RTV

Referendum je pokazal, da je javnost močno razdeljena glede obvezne RTV-naročnine. V zadnji oddaji Tarče se je lepo pokazalo, tudi zakaj in kaj vse je narobe. Paradoks je, da je bila ta oddaja ena redkih, v katerih so se trudili soočiti različna mnenja o aktualnih temah. Tudi zato so v času prejšnje vlade nekateri zelo pritiskali, da se ukine, pred volitvami pa je ni bilo na sporedu. Tokrat so v oddajo kot sogovornika povabili tudi nekdanjega ministra Gregorja Viranta, ki se je iz Pariza javil v živo, ampak je bila zveza kar dvakrat prekinjena. V drugo ravno, ko je razlagal, kako Logar po volitvah ni imel druge možnosti, kot da gre v levo vlado z Golobom ali v desno z Janšo. Tisti, ki pri svojem delu redno uporabljamo ZOOM-povezavo, smo takoj opazili, da je bila zveza na daljavo z Virantom prekinjena namerno. Na zaslonu se je namreč lepo videlo, da je nekdo z RTV pritisnil »leave meeting«, kar ZOOM-povezava omogoča, ko želi organizator pogovora prekiniti povezavo. Z drugimi besedami, ker nekomu na RTV ni bilo všeč, kaj je govoril Virant, ga je namerno izklopil.

Ustvarjalci oddaje so zaradi suma, da je bila povezava prekinjena namerno, obvestili policijo. To seveda ni stvar za policijo, ampak je stvar enoumja na RTV. Enoumje ni kaznivo, je pa zelo škodljivo, še posebno ko govorimo o javni RTV. Zato se na RTV ne bi smeli čuditi, da jim velik del javnosti očita politični aktivizem v korist leve politične opcije. Za politični aktivizem na javni televiziji ne bi smelo biti prostora. Pred leti so v oddajo Odmevi praviloma vabili dva gosta, ki sta določeno temo osvetlila z različnih zornih kotov in soočila mnenja. Tisti, ki smo sodelovali v oddaji, smo vedeli, da bomo mnenje soočili z drugače mislečim gostom, gledalci pa so si po soočenju sami ustvarili svoje mnenje. Različnih pogledov gostov komentatorjev na RTV že dolgo ni več. V primeru zadnje Tarče, ki je do zdaj negovala soočenja različnih mnenj, bi se lahko na RTV izgovorili, da se je nekdo pač nenamerno spotaknil ob kable in prekinil zvezo. Seveda pa jim tega ne bi verjeli, ker je podobnega »spotikanja ob kable« na RTV preveč.