NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Konec svobode

Najbolj paradoksalno pa je, da se ta oblast sama ne drži tega, kar želi zapovedati nam.
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
Matej Lahovnik
 15. 2. 2026 | 22:25
2:31
V predvolilni vnemi so nekatere politične stranke postale zelo »aktivistične«. Gibanje Svoboda in Levica se tako zavzemata za omejitev oglaševanja izdelkov in storitev, ki jih ocenjujejo kot škodljive, s čimer načeloma ni še nič narobe. Narobe in skrb vzbujajoče pa je, da med te škodljive izdelke in storitve štejejo meso, avtomobile na bencinski pogon in letalski promet.

Prepoved oglaševanja mesa bi bila neumna, ker je meso eno najbolj hranilno bogatih živil, ki naravno zagotavlja popolne beljakovine, bio-razpoložljivo železo, vitamin B12 in cink. Gre za snovi, ki jih je iz rastlinskih virov bistveno težje in manj učinkovito dobiti v zadostnih količinah. To pa še ni vse.

Ministrstvo za kmetijstvo je prek Agencije za okolje odštelo okoli 53.500 evrov, da so strokovnjaki Kmetijskega inštituta več kot leto dni pripravljali 71-stransko poročilo Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji. Decembra lani so ga slovesno predstavili in objavili, ampak ga je trenutna oblast kmalu hitro pospravila v predal, kot da bi v njem našli kaj prepovedanega. Ključni »greh« tega poročila je ugotovitev, da Slovenci v povprečju ne pojemo preveč mesa, ampak je poraba primerljiva z evropskim povprečjem, živinoreja pa ni glavni krivec za podnebne težave, saj kmetijstvo prispeva le okoli 11 % izpustov.

Država ne sme imeti pravice, da nam pregleduje krožnike, prepoveduje avtomobile in cenzurira letalske karte.

Najprej plačajo znanstvenikom, da nam povedo resnico o prehrani, ko pa resnica ne ustreza željam oblastnikov o nujnem zmanjšanju mesa, pa študijo pospravijo v predal. Kot da bi nam hoteli reči: »Ne glejte podatkov, glejte naše želje in prilagodite svoj meni na krožniku našim željam.« Vrhunec ironije pa je, da nam svobodo izbire, kaj bo na našem krožniku, želi omejevati prav stranka, ki se imenuje Svoboda. Po eni strani že v imenu obljubljajo svobodo, hkrati pa se zavzemajo za prepoved oglaševanja mesa. Država ne sme imeti pravice, da nam pregleduje krožnike, prepoveduje avtomobile in cenzurira letalske karte. Najbolj paradoksalno pa je, da se ta oblast sama ne drži tega, kar želi zapovedati nam. Najlažje je pač trgati koprive s tujimi rokami in soliti pamet drugim.

mesoživinorejapodnebne spremembekmetijstvohranaokoljeekologijaprehranski sistemsvobodavegetarijanstvoMatej Lahovnik
