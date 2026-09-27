Komentar Mateja Lahovnika: Kurilna sezona

Čaka nas vroča politična jesen z referendumi. K političnemu žaru bodo svoje dodali tudi dragi energenti. Ti so posledica vojne v Ukrajini in spopadov v Perzijskem zalivu, ki se vlečejo že mesece, posledice pa sežejo tudi do slovenskih rezervoarjev za goriva. Tako Ukrajina kot Iran sta ugotovila isto, in sicer, če hočeš nasprotnika zares zadeti, moraš ciljati kritično infrastrukturo. Med njo pa spadajo naftovodi in rafinerije. Zato problem ni samo v tem, da 20 odstotkov svetovnih dobav nafte zaradi vojne v Perzijskem zalivu ne prihaja več skozi Hormuško ožino.

Še večji problem so uničene rafinerije. Surove nafte je na trgu še vedno precej. Manjka tisto, kar gre v rezervoarje in peči: dizel in kurilno olje. Brez rafinerije surova nafta ostane črna tekočina v tankerju, ne pa gorivo v kotlu. Zato je dizel rekordno drag. V Nemčiji je liter že blizu treh evrov. Rekordne so tudi cene kurilnega olja. Za dva tisoč litrov je račun, ob katerem se družinski proračun resno zamaje, še preden pade prvi sneg. Ob nabavi kurilnega olja ali plina občutimo, da se je svetovni konflikt preselil na položnice. Zato je nelogično, da opozicija ruši interventni zakon na referendumu, ki predvideva znižanje davka na ključne energente in s tem cenejše ogrevanje. Interventni zakon določa začasno znižanje DDV z 22 na 9,5 odstotka na električno energijo, daljinsko ogrevanje, zemeljski plin in les za kurjavo. Gre za časovno omejen ukrep, ki bi močno omilil pritisk visokih cen na gospodinjstva in podjetja.

Ob nabavi kurilnega olja ali plina občutimo, da se je svetovni konflikt preselil na položnice.

Zakon kot celota bo predmet odločanja na referendumu. O paketu se vedno da razpravljati, a ukrep pri energentih je jasen in merljiv. V času energetske krize lahko država največ pomaga z znižanjem dajatev na energente, saj na svetovne cene nafte in dizla nima vpliva. S tem zmanjša pritisk na inflacijo in izboljša kupno moč tistih, ki račune plačujejo vsak mesec. Plakati ne grejejo stanovanja. Kilovatna ura elektrike ali plin pa. Zato bo vroča politična jesen vplivala tudi na to, kako drago se bomo ogrevali. In ogrevali se bomo vsi, ne glede na to, kdo zmaga in kdo izgubi na referendumu.