Komentar Mateja Lahovnika: Luknja v blagajni

Zdravstvena blagajna bo imela visok primanjkljaj, saj bo naslednje leto za poslovanje zmanjkalo 200 milijonov evrov. Na ZZZS želijo zapolniti luknjo s ponovnim povišanjem zdravstvenega prispevka ali pa razliko pokriti iz proračuna. Ta bo imel že brez tega dve milijardi primanjkljaja in bi šlo le za premikanje denarja iz votlega v prazno.

Vladi so stvari ušle iz rok, saj se je s plačami zakalkulirala v celotnem javnem sektorju. Na Ministrstvu za finance trdijo, da so napačno izračunali učinke »plačne reforme«, ker se nekaterih stvari ni dalo predvideti. Ministrstvo za finance je sicer vodilo in usklajevalo pogajanja, tako da so izgovori, kako se posledic ni dalo predvideti, bizarni. Takšni izgovori kažejo kvečjemu na to, da nekateri ne obvladajo niti osnov matematike ali pa jim je preprosto vseeno. Mogoče jim je res vseeno, saj bo visok proračunski primanjkljaj tako ali tako problem prihodnje vlade.

Rezultat vladne plačne reforme so dvestomilijonska luknja v zdravstveni blagajni, višji prispevki in enako slabe storitve.

Vlada s plačno reformo, zaradi katere je nastala precejšnja luknja v blagajni, sicer sploh ni rešila kadrovskih problemov v zdravstvu. Plače medicinskih sester, socialnih oskrbovalk, bolničarjev in strežnic ostajajo nizke, zdravnikov pa še naprej primanjkuje. Kam, zakaj in komu gre torej denar? Kadrov manjka že za obstoječe storitve, da ne govorimo o novih. Nova storitev dolgotrajne oskrbe je samo na papirju, čeprav nam zanjo že tri mesece pobirajo prispevek, in tudi za to storitev so potrebni kadri.

Rezultat vladne plačne reforme je torej dvestomilijonska luknja v blagajni, višji prispevki in enako slabe, če ne še slabše, storitve. Od popolnega kaosa očitno nismo več daleč, saj zaradi pomanjkanja kadrov grozi zapiranje nekaterih urgentnih centrov. Urgentnih zdravnikov primanjkuje, družinski zdravniki pa so že tako ali tako preobremenjeni. Spomnimo se samo večstometrskih vrst pri vpisovanju k novim zdravnikom. Dodatno višanje prispevkov je nesprejemljivo, saj so dajatve pri nas že tako ali tako med najvišjimi v EU, storitve pa so zaradi zgrešenih političnih odločitev vse slabše.