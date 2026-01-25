Komentar Mateja Lahovnika: Minimalna plača

V zadnjih dneh spremljamo politični šov pri določitvi minimalne plače. Volitve so blizu, želja ostati na oblasti velika, pripravljenost za vsako ceno ugajati volivcem pa temu primerna. Navsezadnje je vidna političarka Levice že pred leti uporabila minimalno plačo kot politično vabo, ko je vpila »poslance na minimalce«, le da jo je volja po znižanju poslanskih plač po preboju v parlament hitro minila. Problem dviga minimalne plače na 1000 evrov ni, da gre za previsok neto znesek, saj se je življenje v zadnjem letu res močno podražilo. Problem je skupni strošek dela in da bo zaposleni z minimalno plačo kljub višji nominalni plači lahko kupil manj mesa, kave in drugih dobrin kot pred letom dni. Draginjo lahko opazimo na vsakem koraku. Država si bo odrezala velik del pogače, delavec zaradi draginje ne bo bolje živel, vse skupaj pa bo plačalo gospodarstvo.

Zaradi višje inflacije in naraščajočih stroškov je gospodarstvo vse manj konkurenčno.

Poglejmo konkreten primer. Neto plača se bo po zadnjem dvigu povečala za 112 evrov, medtem pa se bo strošek delodajalca povečal za 236 evrov. Razliko pobere država, vse skupaj pa plačajo zaposleni in delodajalci. To pa še ni vse. Glede na to, da nominalna rast plač presega rast produktivnosti, bodo morala podjetja del zvišanja prenesti v cene. Zato se bodo slej kot prej podražile različne storitve od zasebnih do javnih, vključno s cenami vrtcev in domov za ostarele. Zaradi višjih cen storitev bo država pobrala tudi več davka na dodano vrednost. Največji zmagovalec političnega dviga minimalne plače je zato na kratki rok država, ampak se niti državi na srednji rok ta politična igra ne izide. Zaradi višje inflacije in naraščajočih stroškov je gospodarstvo vse manj konkurenčno, kar se že kaže v zmanjšanju zaposlenosti v predelovalnih dejavnostih, višja je tudi inflacija in s tem draginja. Vlada bi lahko neto minimalno plačo povišala z zmanjšanjem dajatev, s čimer se stroški podjetjem ne bi spremenili, pritiska na cene ne bi bilo, delavci pa bi dobili več. Seveda pa je pred volitvami veliko lažje trgati koprive s tujimi rokami.