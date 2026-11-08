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Komentar Mateja Lahovnika: Nepremičninska mrzlica

Mešetarjenje z dovoljenji, zemljišči in predpisi umetno zmanjšuje ponudbo in dviguje cene.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Matej Lahovnik
 8. 11. 2026 | 22:25
2:39
A+A-

Cene nepremičnin so po razvitih državah EU podivjale in mlade potiskajo na rob. V Sloveniji je situacija še bolj absurdna. Stanovanja so dražja kot v primerljivih mestih v Italiji. Mnogi zato stanovanje raje kupijo v Gorici kot v Novi Gorici ali v Trstu namesto na slovenski obali. Na drugi strani meje dobijo več za manj. Na Fužinah, ki so vse prej kot elitni del Ljubljane, cene rabljenih dvosobnih stanovanj že presegajo 300 tisoč evrov oziroma 6000 evrov za kvadratni meter. Kvadratni meter torej stane približno štiri povprečne plače. Rabljeno trisobno stanovanje s 75 kvadratnimi metri pa okoli 300 povprečnih plač, oziroma 25 let dela, ne da bi zapravil en sam evro za kar koli drugega. Brez pomoči staršev je to za večino mladih skoraj nepremostljiva ovira.

Največji krivec ni pomanjkanje gradbene tehnologije. Ta je vse bolj napredna, hitrejša in učinkovitejša. Problem so prevelika regulacija gradnje in birokratski predpisi. Mešetarjenje z dovoljenji, zemljišči in predpisi umetno zmanjšuje ponudbo in dviguje cene. Vsak dodatni papir, vsak dodatni pregled in vsaka dodatna omejitev se pretvori v višjo ceno za končnega kupca. Dodaten pospeševalec je dejstvo, da je Slovenija v zadnjih letih postala pralnica denarja za ves Balkan, Rusijo, Ukrajino in druge države. Nihče ne preverja izvora premoženja glede na dohodke, socialna slabo nadzoruje dejansko upravičenost socialnih transferjev, upravne enote pa ne skrbi, čemu je v enem stanovanju fiktivno prijavljena množica tujcev.

Treba je omejiti birokracijo pri gradnji in vzpostaviti resen nadzor nad izvorom denarja.

Spomnimo se tudi, kako je iranska milijarda dolarjev sumljivega izvora stekla skozi sistem. Podobni vzorci se nadaljujejo, le da je cilj pogosto nepremičnina. Birokracija in pranje denarja tako uničujeta sanje mladih. Rezultat je trg, na katerem redni zaslužki ne zadoščajo za nakup nepremičnine. Mladi, ki bi radi začeli samostojno življenje, se srečujejo z izbiro, ali ostati pri starših ali se zadolžiti za desetletja. Dokler ne omejimo birokracije in ne vzpostavimo resnega nadzora nad izvorom denarja, se mrzlica ne bo končala. Cene bodo ostale visoke, sanje o lastnem stanovanju pa vse bolj oddaljene.

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