NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Nevarno sporočilo

Vključevanje romske skupnosti bi moralo pomeniti spoštovanje zakonov za vse enako.
Romsko naselje FOTO: Črt Piksi
Romsko naselje FOTO: Črt Piksi
Matej Lahovnik
 9. 11. 2025 | 22:25
2:26
Vlada Roberta Goloba napoveduje nov zakon, s katerim naj bi rešila dolgotrajne težave z romskimi naselji tako, da bi jih enostavno legalizirala. Na prvi pogled bi kdo rekel, da gre za pragmatično potezo: urediti razmere, omogočiti komunalno infrastrukturo in končno izboljšati življenjske pogoje. Toda za lepimi besedami o »socialni vključitvi« in »urejanju prostora« se skriva nevarno sporočilo, da se v Sloveniji kršenje zakonov izplača. Kaj nam vlada s tem pravzaprav sporoča? Da se lahko skupina ljudi zbere, na tuji zemlji postavi naselje brez dovoljenj in brez upoštevanja prostorskih načrtov, potem pa bo država vse skupaj legalizirala. Ne le to, država bo tudi komunalno opremila območje in račun poslala davkoplačevalcem. To ni reševanje problema, ampak nagrada za kršitev pravil, ki jih morajo drugi spoštovati.

Ironično je, da ista vlada napoveduje obdavčitev nepremičnin, in to do zadnje vrtne lope in nadstreška. Tisti, ki so pošteno gradili in plačevali prispevke ter upoštevali prostorske akte, bodo torej še bolj obdavčeni, medtem ko bodo tisti, ki so gradili brez dovoljenj, dobili prizanesljivost in pomoč države. To je izkrivljen občutek pravičnosti, ki ruši zaupanje v pravno državo. Poleg tega se s takšnim zakonom odpira tudi ustavnopravno vprašanje: ali je dopustno razlikovanje med državljani na podlagi narodne pripadnosti? Če bi nekdo drug, denimo skupina mladih družin ali podjetnikov, samovoljno zgradil naselje na kmetijskem zemljišču, bi ga inšpekcija podrla. Ko pa gre za Rome, naj bi država pogledala stran, ker je »socialni problem« pomembnejši od pravne enakosti.

Resnično vključevanje romske skupnosti bi moralo pomeniti spoštovanje zakonov za vse enako, ne pa ustvarjanje vtisa, da za ene veljajo posebna pravila. Vlada bi morala iskati sistemske rešitve, ki bi Romom omogočile dostojno bivanje v okviru zakonodaje, ne pa jih utrjevati v prepričanju, da se nezakonitost splača. Če bo zakon res sprejet v takšni obliki, bomo morali kot družba odgovoriti na preprosto, a boleče vprašanje: ali smo pred zakonom res vsi enaki ali pa so nekateri »bolj enaki« od drugih.

komentarkolumnaMatej LahovnikzakonRomivladaRobert Golobzakonodaja
21:45
Novice  |  Svet
KAZNI

Bodite pripravljeni: na Hrvaškem se obeta izjemno povišanje kazni v prometu

Določene kazni bodo kar trikrat višje od trenutnih.
9. 11. 2025 | 21:45
21:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAGORJE

Huda prometna nesreča: dve osebi umrli, ena prepeljana v bolnišnico

Zaradi prometne nesreče in ogleda, ki je v teku, je za ves promet zaprta državna cesta.
9. 11. 2025 | 21:07
20:45
Novice  |  Slovenija
ZAPIS, KI ODMEVA

Aktivist Jenull enači prometno in uboj! Ironično piše: Ta ci*** je zverinsko pred vsemi ubil našega Aca

Predstavnik iniciative Glas ljudstva je ubitega Novomeščana preimenoval v Šuterja. Državljane opozarja, če ne opazijo kako prežete z rasizmom so nekatere izjave.
9. 11. 2025 | 20:45
19:15
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Supertajfun dosegel Filipine, potem odjeknilo: Znana slovenska podjetnica se več ne oglaša ...

Slovensko zunanje ministrstvo državljanom Slovenije, ki se nahajajo na Filipinih, svetuje, da spremljajo opozorila filipinskega sveta za zmanjševanje in obvladovanje tveganja nesreč ter napovedi in opozorila meteorološke službe.
9. 11. 2025 | 19:15
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

V središču mesta dostavljavcu (26) zlomil čeljust na dveh mestih, bolnišnica ni jemala resno

Po površnem pregledu so ga poslali domov ...
9. 11. 2025 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pomemben planetarni dogodek jutri je retrogradna postaja Merkurja v strelcu

Luna v levu in Merkurjev retrogradni ples.
9. 11. 2025 | 18:00

Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
