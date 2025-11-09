Komentar Mateja Lahovnika: Nevarno sporočilo

Vlada Roberta Goloba napoveduje nov zakon, s katerim naj bi rešila dolgotrajne težave z romskimi naselji tako, da bi jih enostavno legalizirala. Na prvi pogled bi kdo rekel, da gre za pragmatično potezo: urediti razmere, omogočiti komunalno infrastrukturo in končno izboljšati življenjske pogoje. Toda za lepimi besedami o »socialni vključitvi« in »urejanju prostora« se skriva nevarno sporočilo, da se v Sloveniji kršenje zakonov izplača. Kaj nam vlada s tem pravzaprav sporoča? Da se lahko skupina ljudi zbere, na tuji zemlji postavi naselje brez dovoljenj in brez upoštevanja prostorskih načrtov, potem pa bo država vse skupaj legalizirala. Ne le to, država bo tudi komunalno opremila območje in račun poslala davkoplačevalcem. To ni reševanje problema, ampak nagrada za kršitev pravil, ki jih morajo drugi spoštovati.

Ironično je, da ista vlada napoveduje obdavčitev nepremičnin, in to do zadnje vrtne lope in nadstreška. Tisti, ki so pošteno gradili in plačevali prispevke ter upoštevali prostorske akte, bodo torej še bolj obdavčeni, medtem ko bodo tisti, ki so gradili brez dovoljenj, dobili prizanesljivost in pomoč države. To je izkrivljen občutek pravičnosti, ki ruši zaupanje v pravno državo. Poleg tega se s takšnim zakonom odpira tudi ustavnopravno vprašanje: ali je dopustno razlikovanje med državljani na podlagi narodne pripadnosti? Če bi nekdo drug, denimo skupina mladih družin ali podjetnikov, samovoljno zgradil naselje na kmetijskem zemljišču, bi ga inšpekcija podrla. Ko pa gre za Rome, naj bi država pogledala stran, ker je »socialni problem« pomembnejši od pravne enakosti.

Resnično vključevanje romske skupnosti bi moralo pomeniti spoštovanje zakonov za vse enako, ne pa ustvarjanje vtisa, da za ene veljajo posebna pravila. Vlada bi morala iskati sistemske rešitve, ki bi Romom omogočile dostojno bivanje v okviru zakonodaje, ne pa jih utrjevati v prepričanju, da se nezakonitost splača. Če bo zakon res sprejet v takšni obliki, bomo morali kot družba odgovoriti na preprosto, a boleče vprašanje: ali smo pred zakonom res vsi enaki ali pa so nekateri »bolj enaki« od drugih.