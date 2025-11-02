Komentar Mateja Lahovnika: Nezaupnica državnim institucijam

Predsednik vlade je izjavil, da se državni aparat ni sposoben soočiti z nasiljem Romov. Najbolj nerodno pri tej izjavi je, da prav predsednik vlade predstavlja politični vrh državnega aparata in bi bilo zato logično, da odstopi. Treba se je vprašati, zakaj je ta državni aparat neučinkovit.

Policisti, ki ukrepajo takoj in odločno, se hitro znajdejo v različnih disciplinskih postopkih zaradi domnevnega prekoračenja pooblastil. Ne gre niti pozabiti, da je Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti v minulem šolskem letu organiziral javni nagradni natečaj za otroke in mlade z naslovom Skupaj proti anticiganizmu. Očitno nekateri v vladi mislijo, da so ključni problem ljudje, ki opozarjajo na težave z Romi.

Poslanci koalicije so pred nekaj tedni zmerjali župane in poslance opozicije s fašisti, ker so predlagali zakonske ukrepe, ki bi Rome zavezovali k bolj odgovornemu obnašanju. Sedaj pa vlada predlaga še ostrejše ukrepe. Temeljni problem pa je, da oblast ne razume, kaj pomeni zaščita in pozitivna diskriminacija Romov kot etnične manjšine. Romi namreč morajo imeti pravico ohranjati svoje etnične običaje, seveda pa to ne pomeni, da zanje zakoni ne veljajo ali da jih morajo pred zakonom obravnavati drugače kot ostale državljane. Zato ne potrebujemo novih zakonov, ampak morajo obstoječi zakoni veljati za vse enako. Drugače se Romi nikoli ne bodo integrirali.

Ne potrebujemo novih zakonov, ampak morajo obstoječi zakoni veljati za vse enako.

Zaradi uboja, ki bi ga bilo mogoče preprečiti, sta odstopila dva ministra. Minister Mesec, glavni vladni koordinator ukrepov za reševanje romskih vprašanj, ni odstopil, čeprav država za reševanje teh vprašanj porablja desetine milijonov evrov letno. Res je, da težave s posameznimi nasilnimi Romi niso od včeraj. Dejstvo pa je, da se težave stopnjujejo. Prav tako je dejstvo, da državam v šeststo letih ni uspelo integrirati vseh Romov v družbo.

Zanimivo pa je, da slovenska vlada vztraja pri politiki odprtih mej za ilegalne migrante. Če državi ne uspe integrirati niti avtohtonih Romov, se lahko samo vprašamo, kako uspešna bo pri integraciji množic ilegalnih migrantov, ki vsak dan vstopajo v Slovenijo.