Komentar Mateja Lahovnika: Nova birokratska domislica

Finančni ministri EU, tudi slovenski, so podprli odločitev o splošni carinski dajatvi v višini 3 evre za vse pakete do vrednosti 150 evrov, ki prihajajo v EU. To pa še ni vse. Bruseljski birokrati so pojasnili, da če bo v paketu pet enakih majic, bo dajatev znašala 3 evre. Če pa bodo v paketu ena majica, ene hlače in ene nogavice, pa so to tri postavke in bo dajatev 9 evrov. Ta primer je lep dokaz, v kakšnem vzporednem svetu živijo v Bruslju. Medtem ko se ZDA in Kitajska borijo za strateško prevlado v svetu, se bruseljski birokrati ukvarjajo s tem, koliko različnih postavk spodnjega perila je v naročenih paketih. Nekoč so birokratske norosti, ki so Slovencem oteževale delo in življenje, prihajale iz Beograda, sedaj pa iz Bruslja. Samo vprašamo se lahko, ali so v Bruslju res dovolj nori, da bi odpirali pakete ter šteli majice in gate.

Potrošniki bomo plačevali več za manj, imeli bomo višje cene in počasnejše pošiljke.

Na prvi pogled se zdi 3 evre majhna vsota, a za potrošnike je ta ukrep pravzaprav slab iz več razlogov. Prvič, gre za dodatni strošek za vsako posamezno pošiljko. Če prejmeš več manjših paketov iz Kitajske, ZDA ali drugih držav izven EU, se vsakokrat zaračuna 3 evre. Če si na mesec naročiš pet paketov, to že pomeni 15 evrov, ki jih sicer ne bi porabil. Za tiste, ki pogosto kupujejo prek spleta, se znesek hitro poveča. Drugič, ta carina je neodvisna od vrednosti paketa. Paket, ki stane 5 evrov, bo zdaj dražji za 3 evre, kar pomeni 60-odstotno povišanje cene. Za paket v vrednosti 150 evrov se 3 evre ne zdi veliko, a za drobne nakupe je razmerje med stroški in vrednostjo paketa nesorazmerno visoko.

Tretjič, uvedba carine povečuje administrativne stroške in zamude. Trgovci in dostavne službe bodo morali izpolnjevati dodatne obrazce in evidenco za vsako pošiljko, kar lahko pomeni počasnejšo dostavo ali dodatne provizije. Potrošniki bomo plačevali več za manj, imeli višje cene, počasnejše pošiljke in manj proste izbire pri nakupovanju v tujini. Mala, simbolična carina, ki naj bi poenotila pravila, v praksi udari prav tiste z bolj tankimi denarnicami, ki želijo kupovati poceni izdelke iz tujine.