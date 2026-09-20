Komentar Mateja Lahovnika: Ostrejši pogoji, manj zlorab

Nova vlada je naredila tisto, kar bi morala Slovenija narediti že zdavnaj. Tujec, ki želi v Slovenijo pripeljati družino, mora odslej v državi zakonito prebivati tri leta, ne več le eno, in dokazati, da lahko preživlja družino. Zato se dviga tudi prag sredstev za katera mora dokazati, da jih je sposoben zaslužiti. Namesto dobrih 500 evrov je to po novem približno 1000 evrov neto in dodatna sredstva za partnerja in otroke. To ni kazen, ampak preizkus resnosti.

Delež tujcev je med prejemniki socialnih pomoči višji od njihovega deleža med prebivalstvom. Pravice do socialnih pomoči in javnih storitev so namreč vezane na prijavo prebivališča, in ne na državljanstvo, zato se lahko hitro pojavi vzorec, ki mu pravimo socialni turizem. Gre za pojav, ko se prebivalci iz manj razvitih držav priseljujejo v bolj razvite, ker ugotovijo, da so socialne pomoči v tujini višje kot dohodki od dela doma. S temi težavami so se v EU najbolj soočile Nemčija in skandinavske države. Javni denar pa seveda ni brezmejen. Razvite države, kot so ZDA in Avstralija, na primer zato že dolgo postavljajo ostre pogoje za združevanje družin. Zahtevajo daljši čas bivanja tujca in ustrezen dohodek ter predvsem sposobnost aktivne integracije v družbo. Slovenija je vrata odpirala na široko, kot da učinek na proračun ni pomemben.

To ni kazen, ampak preizkus resnosti. To ni sovraštvo do tujcev. To je skrb za red.

V zadnjih štirih letih se je število prijavljenih tujcev povečalo za več kot 50.000. Ob tem so se kopičile tudi zlorabe, saj je bilo na posameznih naslovih fiktivno prijavljenih po več kot 100 ljudi. Vsaka suverena država sme določiti, pod kakšnimi pogoji tujci vstopajo in ostajajo. Sme zahtevati, da se znajo preživljati in integrirati. To ni sovraštvo do tujcev. To je skrb za red. Kdor res dela, res prebiva in res zmore preživljati družino, bo pogoje izpolnil. Kdor išče le naslov in transfer, pa seveda ne. Nova ureditev zato ni ostra. Je logična. Primerljiva je z razvitimi državami in bolj povezuje pravico do združevanja družine z dolžnostjo, da družina ni breme davkoplačevalcev. Tako se obnašajo vse racionalne države s pametno selektivno migracijsko politiko.