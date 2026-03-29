Komentar Mateja Lahovnika: Politična matematika

Mandat za sestavo nove vlade bo dobil tisti, ki bo prvi pridobil 46 poslancev. Golob vabila na pogajanja ni poslal SDS, kar je precej bizarno, saj je ta stranka dobila skoraj enako število glasov kot Svoboda, hkrati pa ne moreš govoriti o vladi narodne enotnosti, če izključiš iz pogajanj skoraj tretjino volilnega telesa. S tem si je otežil pogajalski položaj in okrepil male stranke kot jeziček na tehtnici.

Demokrati in NSi programsko nista kompatibilni z Levico, saj bi bilo združevanje programov teh strank v koalicijsko pogodbo kot mešanje olja in vode, skratka misija nemogoče. Po drugi strani se Golob Levici težko odpove iz dveh razlogov. Prvič, ker so mu prav aktivisti skrajne levice pomagali strašiti pred spremembo trenutne oblasti, in drugič, ker bo kmalu znano, kako so se končali postopki KPK proti njemu. Levica ga kot mandatarja podpira brez zadržkov, Demokrati, NSi in tudi Resnica pa imajo tako velike zadržke kot tudi pogoje.

Program stranke Levica je sicer daleč od modernega socialdemokratskega programa, zato bo gospodarstvo težko preživelo še en mandat takšne politike. Navsezadnje se ta politika lepo kaže na področju dolgotrajne oskrbe, ki jo prisilno financiramo vsi zaposleni in upokojenci, prejemajo pa še zdaleč ne vsi do nje upravičeni. Celo ZZZS, ki ima največji pregled nad cenami te oskrbe, poudarja, da so cene dolgotrajne oskrbe štirikrat višje od predvidenih in da je v dolgotrajno oskrbo vključenih malo ljudi.

Minister Maljevac je zavozil projekt dolgotrajne oskrbe, saj ljudje kljub zbranim finančnim sredstvom čakajo na oskrbo. Glavni težavi sta zapletena birokracija in pomanjkanje kadra. Nobenih možnosti ni, da bi NSi pristala v sodelovanje v vladi z Levico, ter malo, da bi na kaj takega pristali Demokrati in Resnica.

Očitno Golob dela na koaliciji Svoboda, SD, Demokrati in Resnica, zunaj vlade pa bi z neko pogodbo o sodelovanju pustil Levico. Takšna koalicija bi pomenila politični konec Demokratov, ki v vladi brez NSi ne bi mogli uresničiti svojega programa in politično preživeti. Prav zato so odprte še vse možnosti.