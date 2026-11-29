V Sloveniji vsako leto za rakom zboli približno 20.000 ljudi, okoli 150.000 pa jih s to boleznijo tako ali drugače živi. Zato je rak preresna tema, da bi jo uporabljali za dnevne politične obračune. Bolniki ne potrebujejo političnih sporov, temveč najboljše pogoje za zdravljenje. Odkrito je treba povedati, da je lokacija sedanjega Onkološkega inštituta v Ljubljani vse manj primerna za potrebe sodobnega zdravstva. Nahaja se sredi mesta, na prometno močno obremenjenem območju, kamor se številni bolniki vozijo iz vseh koncev Slovenije. Za mnoge, ki so že tako izčrpani zaradi bolezni in terapij, je prihod na pregled ali zdravljenje prava nočna mora. Kolone, pomanjkanje parkirišč in visoke cene parkiranja dodatno obremenjujejo bolnike in njihove svojce. Od takšne lokacije imajo največ koristi lastniki parkirnih hiš in parkirišč. Zdravniki, medicinske sestre in drugi sodelavci so prisiljeni plačevati oderuške zneske za parkiranje, da lahko opravljajo svoje delo.

Bolniki ne potrebujejo političnih sporov, temveč najboljše mogoče pogoje za zdravljenje.

Postavlja se legitimno vprašanje, ali je smiselno še naprej dograjevati stare in prostorsko omejene objekte na prometno skoraj nedostopni lokaciji ali bi bilo bolj racionalno zgraditi nov, sodoben onkološki inštitut na prometno dostopni lokaciji ob ljubljanski obvoznici. Takšna rešitev bi omogočila boljšo dostopnost za bolnike, več parkirnih mest, lažjo širitev v prihodnosti in bistveno boljše delovne razmere za zaposlene. Janševa vlada je že pred šestimi leti zagotovila sredstva za obnovo Onkološkega inštituta. V naslednjih štirih letih Golobove vlade pa je največ energije odšlo za pripravo projekta prizidka, medtem ko drugih omembe vrednih premikov ni bilo. Zato bi bilo politično higienično, da se Ministrstvu za zdravje omogoči mirno in strokovno presojo vseh možnosti. V dani situaciji je namreč treba poiskati najboljšo rešitev brez ponavljanja preteklih napak. Politizacija zdravstva nikomur ne koristi, najmanj pa bolnikom. Zato bi bilo koristnejše kot medsebojno obtoževanje iskanje rešitev, ki bodo bolnikom zagotovile hitrejšo in kakovostnejšo obravnavo.