Komentar Mateja Lahovnika: Pomembna je barva

Na ministrstvu za zdravje pripravljajo pravilnik, ki bi poenotil videz reševalnih vozil tako, da bi rdeče-rumeno barvo zamenjala zeleno-rumena. Direktorje zdravstvenih domov skrbi, da bo novost prinesla le dodatne stroške. Očitno bo spet nekdo dobro zaslužil. Najbolj bizarno pri vsem skupaj pa je, da so razmere v zdravstvu vse prej kot dobre, zato bi se morali ukvarjati s tem. Ukvarjanje ministrstva z barvo reševalnih vozil je, kot bi se na Titaniku po trku v ledeno goro ukvarjali z barvo reševalnih čolnov.

Splet je poln objav razočaranih ljudi, ki so dolga leta plačevali prispevke, nato pa termin za poseg dobili tako daleč v prihodnosti, da so prisiljeni resno razmisliti o tem, ali ne bi raje za ta poseg še enkrat, kljub vsem plačanim prispevkom, plačali iz lastnega žepa pri zasebniku. V Sloveniji namreč delovni človek po 39 letih plačevanja prispevkov dobi termin za operacijo rame pod zelo hitro šele čez tri leta. Veliko bolje ni niti pri operacijah kolkov in kolen, da o kakšnem izdiranju modrostnih zob ali drugih ortodontskih posegih ne govorimo.

Če kakšen podjetnik za več kot teden dni zamudi s plačili prispevkov, mu ZZZS takoj zaračuna zamudne obresti, ampak ko pa potrebuje operacijo modrostnega zoba, dobi termin šele čez par let, tako da raje plača poseg še enkrat iz svojega žepa. Ministrstvo za zdravje je poskušalo z administrativnim trikom podaljšanja dopustne čakalne dobe ustvariti vtis, da se čakalne dobe krajšajo. Veliko bolje bi bilo, če bi sprejeli uredbo, da tako kot podjetniki plačajo zamudne obresti za vsak dan, ko zamudijo s plačili prispevkov, tudi ZZZS plača pacientom odškodnino za vsak dan nedopustno dolgega čakanja na poseg. Pacienti so namreč žrtve sistema, po katerem ZZZS plača samo določeno število odobrenih posegov, ne pa vse glede na dejanske potrebe pacientov. Takšen sistem bi imel smisel, če bi ZZZS ali vlada sprejela uredbo, koliko ljudi pri nas lahko zboli, in bi bolezen to tudi upoštevala, ampak bolezni se ne da ukazati, naj čaka v vrsti tako kot pacienti.