Komentar Mateja Lahovnika: Poprava krivic upokojencem

Interventni zakon, ki ga podpira verjetna nova koalicija, odpravlja dve veliki neumnosti, ki se nanašata na upokojence. Prva je določba, da upokojenec, ki izpolni pogoje za pokojnino, ne sme biti v delovnem razmerju, oziroma se to pogojuje z delnim ali celotnim odvzemom pokojnine. Pokojnina ni socialna kategorija, ampak izhaja iz minulega dela in plačanih prispevkov. To bi moral razumeti celo dosedanji minister za delo Mesec, ki interventnemu zakonu ostro nasprotuje. Zanimivo je, da v Levici zagovarjajo podeljevanje privilegiranih pokojnin kulturnikom, nasprotujejo pa temu, da bi lahko upokojenci ostali v delovnem razmerju in poleg plače prejemali še pokojnino, ki so si jo zaslužili. Navsezadnje na trgu dela manjka delavcev, in če oseba, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, še želi delati, in če se delodajalec s tem strinja, je nelogično, da bi to omejevali. Seveda je potreben pogoj soglasje delodajalca, saj se s tem izognemo, da bi v pisarnah državne uprave v nedogled ostajali tudi posamezniki, ki ne bi prihajali na delo, ampak le na delovno mesto po plačo in pokojnino hkrati. Uvoz tujih delavcev je za podjetja res poceni, ne pa tudi za družbo, saj z združevanjem družin nastanejo dodatni socialni stroški.

Interventni zakon tudi odpravlja obremenjevanje pokojnin s prispevkom za dolgotrajno oskrbo. V tem delu je Zakon o dolgotrajni oskrbi verjetno tudi v nasprotju z ustavo, saj se v pridobljene pokojnine ne sme kar tako posegati z dodatnimi prispevki. Zato ima Mesec pravzaprav še srečo, da verjetna nova koalicija ne bo podprla njegove ideje o posvetovalnem referendumu na interventni zakon, saj je težko verjeti, da bi upokojenci glasovali proti zakonu. Težko si je tudi predstavljati, da bi bili proti temu, da se hrana obdavči z nižjo stopnjo DDV, saj se je v Sloveniji hrana lani med vsemi članicami EU najbolj podražila. Zaradi dražjih mineralnih gnojil in goriva se tudi krepi pritisk na nadaljnje podražitve. Seveda niso prav vse rešitve v interventnem zakonu optimalne, ampak zakon večinoma popravlja nekatere krivice in nesmiselne uredbe dosedanje Golobove vlade.