NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Preusmerjanje pozornosti

Imamo rekordno javno porabo, skoraj triodstoten primanjkljaj v proračunu, in to ob dejstvu, da z davki in prispevki država od delovnih ljudi pobere milijardo in pol več.
FOTO: Gregor Danev/facebook
Matej Lahovnik
 1. 3. 2026 | 22:25
2:37
A+A-

V zadnjih dneh se skoraj vsak dan zgodi kaj zelo šokantnega. V Dražgošah je neznanec narisal svastiko na spominsko obeležje. Po mnenju poznavalcev je simbol sicer narobe obrnil, ampak to niti ni bistveno, saj smo imeli šokantno novico. Nato smo izvedeli, da naj bi bila največja vladna stranka in celo vlada tarča kibernetskega napada – in to kar iz tujine. Špekulirali so, da bi bil lahko v ozadju Iran, pa Izrael. Skratka, ni da ni. Z veliko pompa naj bi celo sklicali Svet za nacionalno varnost, ampak so poznavalci spet opozorili, da je šlo le za sekretariat tega sveta, saj opozicije na sejo niso povabili.

Nekje vmes se je na letališču Brnik zgodila aretacija vplivneža, ki je sicer zelo kritičen do premierja Goloba. Pred štirimi leti je bil enako kritičen do prejšnjega premierja Janše, ampak takrat to ni nikogar motilo in tudi pompozne aretacije ni bilo. Največji šok med ljubitelji živali, ki nas ni malo, je povzročila novica, da naj bi nekdo na plakat največje vladne stranke obesil truplo mrtvega psa, ki naj bi ga prej še mučil. Izkazalo se je, da je neki čudak, ki mu očitno manjka empatije do živali in osnovne kulture, povozil žival. Ni še čisto jasno, katero, psa, zajca ali kaj drugega, in jo obesil na stojalo, kar je seveda zavržno.

V zadnjih dneh se skoraj ne pogovarjamo o največjih problemih v državi.

Skupno vsem tem dogodkom, ki se z veliko gostoto in medijsko odmevnostjo dogajajo zadnje dni, je preusmerjanje medijske pozornosti. Imamo rekordno javno porabo, skoraj triodstoten primanjkljaj v proračunu, in to ob dejstvu, da z davki in prispevki država od delovnih ljudi pobere milijardo in pol več. Število tistih, ki nedopustno dolgo čakajo na zdravstveni poseg, je kljub rekordnim prispevkom za zdravstvo višje za kar 70 odstotkov. O vsem tem se v zadnjih dneh skoraj ne pogovarjamo, ampak veliko bolj o na začetku omenjenih šokantnih dogodkih. Prav tako se ne pogovarjamo o demografskih problemih in niti ne o tem, da mladi in sposobni odhajajo v tujino, v državo pa nam dnevno vstopa na desetine ilegalnih migrantov.

Zdi se, kot da nekomu preusmerjanje pozornosti od največjih problemov v državi na točno določene šokantne dogodke zelo ustreza.

