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Komentar Mateja Lahovnika: Prosti pad

Na repu lestvice smo se znašli prav pri vladni učinkovitosti.
Robert Golob FOTO: Borut Živulović, Reuters
Robert Golob FOTO: Borut Živulović, Reuters
Matej Lahovnik
 21. 6. 2026 | 22:25
2:39
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Slovenija je v zadnjem letu Golobove vlade na lestvici konkurenčnosti padla za tri mesta, v celotnem mandatu pa za kar enajst. To ni več zdrs, ampak prosti pad. Na repu lestvice smo se znašli prav pri vladni učinkovitosti. Če bi kdo iskal dokaz, da Golobova vlada ni bila prijazna do tistih, ki želijo v Sloveniji delati, ustvarjati in plačevati davke, ga je zdaj dobil črno na belem. Podjetnikom je postavljala vse višje ovire, ki so jih vse težje preskakovali. Povišala je davke, uvedla dodatne obvezne prispevke in povečala birokracijo. Podjetniki so opozarjali, da zaradi slabših pogojev poslovanja vse težje dobivajo nove posle, delovna mesta pa se selijo v tujino. A njihove besede so padale v gluha ušesa. Golob jim je celo svetoval, naj raje odidejo na Hrvaško, finančni minister pa jih je pošiljal v Bosno. Namesto da bi jim pomagali ostati doma, so jih spodbudili k odhodu. V prvih petih mesecih letošnjega leta je odhajajoča vlada nakopala dodatno milijardo evrov dolga. Število zaposlenih v javnem sektorju je prvič v zgodovini naše mlade države preseglo število zaposlenih v industriji. To ni znak napredka, ampak neravnovesja.

Na repu lestvice smo se znašli prav pri vladni učinkovitosti.

Pri poslovni zakonodaji smo zdrsnili na 61. mesto. Dovolj je spomniti se neživljenjske birokratske uredbe ministra Mesca o obveznem »štempljanju«. A najhuje je Golobova vlada pogrnila pri upravljanju podjetij v državni lasti, saj smo pristali na 67. mestu od 70 analiziranih držav. To vsi občutimo na lastni koži. Dars je naenkrat odprl veliko gradbišč na avtocestah, potem pa ugotovil, da ni dovolj delavcev. Kaos na cestah je postal simbol širšega kaosa v državni upravi. Zgodbicam, da nam cel svet zavida, ne verjamejo več niti otroci v vrtcu, saj nas skoraj ves svet prehiteva. Države, ki so bile še pred leti za nami, so zdaj pred nami, ker so izbrale podjetjem naklonjeno ekonomsko politiko, zmanjšale birokracijo in razumele, da gospodarstvo ni sovražnik, ampak motor razvoja. Slovenija ima odlične ljudi, naravne danosti in lokacijo. A če bomo še naprej davili tiste, ki ustvarjajo, in nagrajevali tiste, ki samo porabljajo, bomo na lestvicah konkurenčnosti še naprej drseli navzdol.

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Komentar Mateja Lahovnika: Prosti pad

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