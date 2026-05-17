Komentar Mateja Lahovnika: S tujim po koprivah

V razpravi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije gre dejansko za preprosto dilemo. Desna sredina, ki zakon podpira, meni, da je treba tistim, ki ustvarjajo in delajo, v žepu pustiti več zasluženega denarja. Leva sredina, ki odkrito zagovarja višje davke, pa meni, da zna politika bolje upravljati in razporejati denar kot tisti, ki so ga zaslužili. Tri stranke leve sredine, Svoboda, SD in Levica, opozarjajo, da bo zakon povzročil luknjo v javne finance, pri tem pa pozabljajo, da so te tri vladne stranke letos že same izkopale več kot dvemilijardno luknjo. Ob nakupu nepotrebne sodne palače na Litijski se niso spraševali o luknji, prav tako ne, ko je bilo treba pred kratkim zagotoviti denar za pokojnine in plače uradnikov v Palestini. Pod Golobovo vlado plačujemo tudi nekatere bizarne študije, na primer v Makedoniji 300.000 evrov vredno študijo Deževnica, vrtnarjenje, okolje in enakost spolov, podobne študije financiramo tudi v Libanonu, Črni gori in Sudanu v skupni vrednosti krepko prek milijon evrov.

Zato je težko trditi, da ni prostora za nižanje davkov. Proti nižanju davkov so tudi sindikati. Samo pri nas se sindikati borijo proti nižjim davkom in višjim neto plačam ter možnosti, da bi lahko hkrati prejemali plačo in pokojnino. Ostro proti interventnemu zakonu so tudi nekatere nevladne organizacije, kot je Inštitut Danes je nov dan, ki so se v času Golobove vlade zelo uspešno prisesale na državni proračun z različnimi projekti. Nekateri politiki na levi sredini ne razumejo, da demokracija ni samo takrat, ko so oni na oblasti, ampak da jih lahko volivci tudi demokratično zamenjajo in da se svet vrti dalje. Na zadnjih volitvah je dosedanji vladni trojček, Svoboda, SD in Levica, prejel 484.460 glasov oziroma skupaj kar 59.000 glasov manj kot pred štirimi leti. Desno sredinski trojček SDS, NSi in Demokrati pa skupaj 516.026. Zato seveda ni prevara volivcev, ampak empirično dejstvo, da lahko vlado sestavi desna sredina, ker so prejeli več glasov. Dosedanja vlada je pač slabo upravljala državo in prevečkrat opletala z našim denarjem po tujih koprivah.