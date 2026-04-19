Komentar Mateja Lahovnika: Sestavljanje koalicije

Po zadnjih volitvah se je podpora Gibanju Svoboda zmanjšala kar za 12 poslanskih sedežev, zato se je kmalu pokazalo, da bo imel Golob težave pri sestavi vlade. Dosedanji vladni trojček, sestavljen iz Svobode, SD in Levice, je namreč skupaj prejel le 40 glasov, kar pomeni, da mu je zmanjkalo 6 glasov do večine v parlamentu. Ni presenečenje, da je Logar v petek dokončno zaključil pogajanja z Golobom, potem ko so Svobodnjaki javno napovedali, da bodo mimo organov stranke nagovarjali posamezne poslance Demokratov za podporo Golobu. To v politiki ni niti spodobno, niti spoštljivo do potencialnega koalicijskega partnerja. Prav tako je bilo precej neresno, da je Svoboda poslala le nekakšen osnutek programa na dveh straneh o tem, kako si predstavlja sodelovanje v bodoči vladi.

Pričakovano je sodelovanje z Golobom že takoj zavrnil predsednik NSi Vrtovec, saj so programske razlike med Svobodo in NSi prevelike. Prav tako so zelo različni pogledi o tem, kako uspešen je bil mandat Golobove vlade, in ob takšnih razlikah je težko sodelovati. Največje razlike so na področju zdravstva, kjer smo v času sedanje vlade namesto uresničene obljube v tridesetih dneh do specialista dobili kilometrske vrste za vpis k družinskemu zdravniku. Svoboda zagovarja koncept državnega zdravstva, medtem ko NSi vztraja, da je treba v javno zdravstvo vključiti vse razpoložljive kapacitete, tudi zasebnike, saj se bo drugače sedanje nevzdržno stanje dolgih čakalnih dob samo še nadaljevalo.

Mogoči so še marsikakšni preobrati, saj so volitve mandatarja tajne.

Prevelike razlike za uspešno sodelovanje so tudi v pogledih na ekonomsko politiko. Največji mlinski kamen okoli vratu Goloba pa je stranka Levica, s katero se nobena izmed strank, razen Svobode in SD, v vladi ne vidi. Zato se zdi nova Golobova vlada vse manj, desnosredinska pa vse bolj verjetna. Seveda pa so mogoči še marsikakšni preobrati, saj so volitve mandatarja v državnem zboru tajne, pozivi k umiku Goloba kot kandidata za mandatarja pa vse glasnejši tudi na levici.

Spet pa lahko vidimo, kako zapleten sistem izbire mandatarja in vlade imamo pri nas, ko celo mesec dni po volitvah še ni jasno, kdo bo novi mandatar in kakšna bo nova vlada.