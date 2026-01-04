  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Škodljiva uredba

Manjše število ortopedskih posegov v javnem zdravstvu bo čakalne vrste še podaljšalo.
Matej Lahovnik
 4. 1. 2026 | 22:25
Vlada je ob koncu minulega leta na dopisni seji močno omejila dovoljeno število ortopedskih posegov pri koncesionarjih. Gre na primer za operacijo rame, hrbtenice ter za posege na kolkih in kolenih. Prej je ZZZS izvajalcem koncesionarjem, ki so torej del javne mreže, ortopedske posege plačeval glede na dejansko število posegov. Zato so bili izvajalci motivirani, da jih opravijo čim več in s tem skrajšujejo predolge čakalne dobe. Zelo veliko pacientov je zaradi tega do potrebne operacije prišlo veliko prej, kot bi sicer. Manjkajočih operacij, ki jih koncesionarji zaradi uredbe vlade ne bodo izvedli, ne bodo mogli nadomestiti javni zavodi, saj je znano, da se že sedaj zaradi nestimulativnih pogojev soočajo s pomanjkanjem kadra.

Manjše število posegov v javnem zdravstvu bo čakalne vrste še podaljšalo. S tem se bodo gotovo podaljšale tudi bolniške dobe tistim, ki čakajo na poseg pri ortopedu, za ZZZS pa se s tem dvigujejo tudi stroški bolniških nadomestil. To pomeni, da bodo na slabšem vsi, od pacientov, ki bodo čakali še dlje na operacijo, do koncesionarjev, ki bodo zaradi manj opravljenih operacijskih posegov manj zaslužili, na slabšem bo celo država, saj bo pobrala manj dajatev od ortopedov, ki so te posege pri koncesionarjih izvajali, da o višjih nepotrebnih stroških bolniških nadomestil zaradi daljših čakalnih dob sploh ne govorimo. Zakaj se gre torej vlada ideološko vojno proti zdravnikom, če smo na koncu vsi na slabšem? No, pravzaprav ne vsi. Največji zmagovalci te nelogične uredbe bodo pravzaprav čisti zasebniki, saj bo marsikateri pacient ob dolgi čakalni dobi opravil poseg pri zasebniku in ga še enkrat plačal iz svojega žepa, čeprav je vso delovno dobo plačeval prispevke.

Takšna uredba je zato pot k razgraditvi javnega zdravstva in ne koristi niti pacientom niti javnemu zdravstvu. Uredba je še posebej nelogična in nerazumna, ker so prav na področju ortopedskih posegov zelo dolge čakalne dobe. Z njo je zato vlada veliki množici čakajočih na ortopedske posege dejansko »podarila« dodatne mesece ali leta čakanja na poseg.

