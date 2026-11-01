Komentar Mateja Lahovnika: Srbska politična čorba

Povprečen Slovenec obožuje hrvaško obalo in srbsko hrano. Srbom ne gre zanikati, da so izjemni v pečenju ali pripravi pasulja. Tokrat so si skuhali zanimivo politično čorbo, težava pa je, da nihče ne ve, iz kakšnih sestavin je pripravljena ter kakšnega okusa bo. Študentsko listo, ki je prepričljivo zmagala, sestavljajo kandidati tako z levimi kot tudi desnimi stališči. Nekako v stilu pečenja »malo mešano na žaru« oziroma vsega po malem od leve na desno in še kaj vmes.

Po prvih odzivih bodoče oblasti se zdi, da je šlo predvsem za boj za oblast, medtem ko zunanjepolitična stališča v odnosih do Rusije, EU in sosedov ostajajo bolj ali manj enaka. Nenavadno oster je bil tudi odziv srbskih politikov na izjavo slovenskega premierja, da Slovenija podpira Srbijo na poti v EU, pričakujemo pa izročitev dela arhivov iz časa nekdanje skupne države, ki se nanašajo na Slovenijo. Takšna zahteva ne more biti sporna, saj Slovenija zahteva le tisto, kar je bilo pogodbeno dogovorjeno in kar je del sklepov sveta Evropske unije o širitvi na Zahodni Balkan. To bi lahko bilo sporno samo po balkanski logiki, da se eno podpiše, drugo pa dela.

Samo upamo lahko, da bo nova srbska politična čorba boljšega okusa kot stara.

Nova srbska politika bi ravnala modro, če bi ravnala drugače kot predhodna vlada, ki je podpisala eno, delala pa drugo. Če je problem preprosta in nesporna zahteva Slovenije za izročitev arhivov, kar je Srbija v preteklosti podpisala, kakšna bo šele reakcija na pričakovanja Hrvaške, ki ima s Srbijo glede osamosvojitvene vojne zelo veliko odprtih vprašanj. Ni novega brez novega in srbska politika bo morala dokazati spremembe tudi s spremembo zunanjepolitičnih stališč.

Ob zmagi Študentske liste je precej ponesrečeno svoj lonček poskušala pristaviti tudi opozicija pri nas. Ponesrečeno zato, ker je ena glavnih političnih figur levice Zoran Janković vseskozi močno podpiral Aleksandra Vučića, v stranki Svoboda pa so iz izvoljivega mesta za Evropski parlament celo odstranili kandidata, ki je kritiziral dosedanjo srbsko oblast. Kakor koli že, samo upamo lahko, da bo nova srbska politična čorba boljšega okusa kot stara.