  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Strah pred preiskavo

Pred dobrim letom so tarnali, kako dragi in nepotrebni so referendumi, zdaj pa jih sami napovedujejo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo
Matej Lahovnik
 5. 7. 2026 | 22:25
2:30
A+A-

Ko se začnejo politiki nenadoma panično bati preiskave, vemo, da je zadeva resna. Trenutna opozicija tako ob predlogu novega zakona o parlamentarni preiskavi namesto argumentov kriči o uvajanju »politične policije«, ki naj bi preiskovala navadne ljudi. To je klasična politična laž, s katero lovijo referendumskе podpise in hkrati razkrivajo globok strah pred resnico. V predlogu zakona o parlamentarni preiskavi so namreč kot tarča preiskovanja jasno določeni politični funkcionarji.

Vgrajena so vsa ključna ustavna jamstva iz kazenskega postopka, zato ni mogoče preiskovati kogarkoli. Gre torej za preiskovanje političnih afer in nekatere od njih so bile v zadnjem mandatu celo zabeležene na razvpitih posnetkih. Štiri mesece po razkritju šokantne vsebine posnetkov, na katerih so ljudje iz ožjega kroga nekdanjega predsednika vlade razlagali o korupciji v Sloveniji, še vedno ni resne preiskave političnih funkcionarjev, omenjenih v teh poslih. In ravno tu se skriva pravi razlog za paniko. Strah pred preiskavo velikih političnih afer, financiranja politično opredeljenih »nevladnikov« in razdeljevanja javnega denarja je očitno tako močan, da so se v kampanjo laži vključili tudi nekateri »nevladniki«, ki so v prejšnjem mandatu zelo uspešno črpali proračunska sredstva.

Pred dobrim letom so tarnali, kako dragi in nepotrebni so referendumi, zdaj pa jih sami napovedujejo.

Še bolj zgovoren je obrat glede referendumov. Pred dobrim letom so politični akterji iz sedanje opozicije in takratne koalicije glasno tarnali, kako dragi in nepotrebni so referendumi, zdaj pa jih sami množično napovedujejo. Ta dvojna merila so tipična, a v tem primeru še posebej prozorna. Strah pred resnim nadzorom je postal glavni motor opozicijskega delovanja. Namesto argumentov ponujajo strah in manipulacije. Vedo, da če se začne resno preiskovati, bi marsikatera politična zgodba postala zelo neprijetna.

Parlamentarna preiskava ni maščevanje, ampak politični nadzor funkcionarjev, in če se nekateri tako silovito upirajo temu nadzoru, je to najboljši dokaz, da ga nujno potrebujemo. Strah pred preiskavo je res velik gospod in včasih razkrije več, kot nekateri mislijo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Matej Lahovnikkolumnakomentar
ZADNJE NOVICE
21:16
Novice  |  Slovenija
OBA NA ZAHODU DRŽAVE

Danes dva potresa v istem delu Slovenije, prvi je bil močnejši

Enega so zabeležili ob 15.07, drugega pa ob 19.37.
5. 7. 2026 | 21:16
21:00
Bulvar  |  Suzy
LEPOTICA

Spomini Metke Albreht: njena lepota je večna (Suzy)

Metka je dokaz, da staranje ni boj z letnicami, ampak privilegij.
5. 7. 2026 | 21:00
20:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA HRVAŠKI MEJI

Slovenca ustavili med prevozom migrantov, končal je v rokah policije

Hrvaški policisti so 38-letnika ustavili med prevozom tujcev, ki naj bi nezakonito vstopili v državo. Zoper njega so vložili kazensko ovadbo.
5. 7. 2026 | 20:08
19:45
Šport  |  Tekme
ZAPLET NA DIRKI

Na tretji etapi Toura ne bo gledalcev, dogajanje na območju vzbuja veliko skrbi

Odločili so se, da bodo 195,9 km dolgo etapo s ciljem v Les Anglesu na vzhodni strani Pirenejev prilagodili.
5. 7. 2026 | 19:45
19:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Za zdravo delovanje mehurja poskrbimo predvsem sami, ogroža ga tudi cigaretni dim

Za zdravo delovanje mehurja poskrbimo z odgovornim življenjskim slogom in ustrezno preventivo.
5. 7. 2026 | 19:14
19:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNO RIBARJENJE

Vladni urad opozarja na novo nevarno elektronsko pošto. Če ste jo prejeli, nemudoma storite tole

Uporabnike pozivajo k previdnosti pri ravnanju z elektronsko pošto. Neznanci se predstavljajo kot tehnična ali varnostna podpora.
5. 7. 2026 | 19:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki