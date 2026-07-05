Komentar Mateja Lahovnika: Strah pred preiskavo

Ko se začnejo politiki nenadoma panično bati preiskave, vemo, da je zadeva resna. Trenutna opozicija tako ob predlogu novega zakona o parlamentarni preiskavi namesto argumentov kriči o uvajanju »politične policije«, ki naj bi preiskovala navadne ljudi. To je klasična politična laž, s katero lovijo referendumskе podpise in hkrati razkrivajo globok strah pred resnico. V predlogu zakona o parlamentarni preiskavi so namreč kot tarča preiskovanja jasno določeni politični funkcionarji.

Vgrajena so vsa ključna ustavna jamstva iz kazenskega postopka, zato ni mogoče preiskovati kogarkoli. Gre torej za preiskovanje političnih afer in nekatere od njih so bile v zadnjem mandatu celo zabeležene na razvpitih posnetkih. Štiri mesece po razkritju šokantne vsebine posnetkov, na katerih so ljudje iz ožjega kroga nekdanjega predsednika vlade razlagali o korupciji v Sloveniji, še vedno ni resne preiskave političnih funkcionarjev, omenjenih v teh poslih. In ravno tu se skriva pravi razlog za paniko. Strah pred preiskavo velikih političnih afer, financiranja politično opredeljenih »nevladnikov« in razdeljevanja javnega denarja je očitno tako močan, da so se v kampanjo laži vključili tudi nekateri »nevladniki«, ki so v prejšnjem mandatu zelo uspešno črpali proračunska sredstva.

Pred dobrim letom so tarnali, kako dragi in nepotrebni so referendumi, zdaj pa jih sami napovedujejo.

Še bolj zgovoren je obrat glede referendumov. Pred dobrim letom so politični akterji iz sedanje opozicije in takratne koalicije glasno tarnali, kako dragi in nepotrebni so referendumi, zdaj pa jih sami množično napovedujejo. Ta dvojna merila so tipična, a v tem primeru še posebej prozorna. Strah pred resnim nadzorom je postal glavni motor opozicijskega delovanja. Namesto argumentov ponujajo strah in manipulacije. Vedo, da če se začne resno preiskovati, bi marsikatera politična zgodba postala zelo neprijetna.

Parlamentarna preiskava ni maščevanje, ampak politični nadzor funkcionarjev, in če se nekateri tako silovito upirajo temu nadzoru, je to najboljši dokaz, da ga nujno potrebujemo. Strah pred preiskavo je res velik gospod in včasih razkrije več, kot nekateri mislijo.