Komentar Mateja Lahovnika: Volilno leto

V ekonomiji ni zastonj kosila, zato bomo tudi predvolilna kosila in darila tako ali drugače plačali vsi davkoplačevalci. Imamo več kot dvemilijardni primanjkljaj proračuna in rekordno javno porabo. Samo najbolj naivni mislijo, da bo te račune namesto nas plačal kdo drug. Sedanja vladna koalicija je že omenjala nov davek na nepremičnine po volitvah z 1,45-odstotno davčno stopnjo, kar lahko hitro znese nekaj dodatnih tisoč evrov davka letno. Po volitvah lahko pričakujemo tudi višje cene elektrike. Socializacija stroškov »net meteringa«, ki nastaja dobaviteljem električne energije zaradi sončnih elektrarn, bi lahko cene elektrike povišala tudi do 10 odstotkov. Te stroške naj bi namreč pokrivali s prispevki na položnicah za elektriko. Minister Maljevac pa tudi že ima novo idejo, kaj bi počel s premoženjem drugih. Aktiviral bi prazna stanovanja, tako da bi se, poleg javne najemniške službe, osredotočil na prazne ali manj zasedene stanovanjske hiše.

Najprej so pobrali 2 odstotka bruto plače za dolgotrajno oskrbo, ne da bi sistem deloval, sedaj pa bi se vtikali še v hiše in stanovanja. Od kod ideja oblastnikom, da vedo, ali je neka nepremičnina, ki jo je nekdo pošteno zaslužil, preveč ali premalo zasedena? Namesto da bi država skrajšala postopke za izdajo gradbenih dovoljenj in povečala ponudbo nepremičnin s preoblikovanjem zemljišč v zazidljiva ter hkrati dosledno preverjala izvor premoženja pri nakupih nepremičnin, se ukvarja s tem, kako bi posegla v zasebno lastnino.

Nobena skrivnost ni, da se na trgu nepremičnin v prestolnici in tudi drugod pojavljajo slamnati kupci in da se ne preverja izvora premoženja, zato se v nepremičninah opere veliko denarja, cene pa letijo v nebo. Cene močno napihuje prav denar sumljivega izvora iz tujine, katerega porekla pa več kot očitno nihče natančno ne preverja. Namesto da bi država uredila to, kar je v njeni pristojnosti, se ukvarja s tem, kar sploh ni v njeni pristojnosti, torej, ali so hiše ljudi, ki so jih pošteno zaslužili, dovolj zasedene. Očitno ima oblast še veliko idej, kaj bi počela z denarjem in premoženjem, ki so ga drugi zaslužili.