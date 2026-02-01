  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Vprašljive licence

Zdravniške licence podeljujejo zdravnikom iz držav, ki niso članice EU, tudi brez preverjanja usposobljenosti.
FOTO: Shidlovski, Getty Images
FOTO: Shidlovski, Getty Images
Matej Lahovnik
 1. 2. 2026 | 22:25
2:29
A+A-

Ponarejene diplome in lažna izobrazba na prostoru nekdanje Jugoslavije niso bile redkost. Obstajala je celo šala, kako je voznik avtobusa potnike ob postanku v Mostarju obvestil, da je postanek 15 minut in da imajo dovolj časa, da opravijo potrebo, kupijo hrano in pijačo ter diplomirajo. Največji problem postane, ko takšne diplome pridobijo poklici, ki so povezani z varnostnim tveganjem ljudi, na primer zdravniki, policisti ali pa piloti.

Navsezadnje so tudi znameniti film Ujemi me, če moreš navdihnili resnični dogodki, ker je Frank Abagnale, ki ga je igral Leonardo DiCaprio, dejansko obstajal in v mladosti ni le ponarejal čekov, ampak se je izdajal za zdravnika, odvetnika ter celo pilota Pan Am, dokler ga ni ujel FBI. Tudi Slovenija ima svoje zgodbe, saj je na brniškem letališču dlje deloval lažni policist, ki naj bi mu neovirano gibanje omogočil policist s postaje letališke policije. To pa ni edini primer varnostnega tveganja pri nas, ko ljudje trdijo, da imajo določene kompetence, ampak jih ustrezno ne preverijo.

Zdravniške licence podeljujejo zdravnikom iz držav, ki niso članice EU, tudi brez preverjanja usposobljenosti.

Slovenija na primer prikriva, da podeljuje zdravniške licence zdravnikom iz držav, ki niso članice EU, tudi brez preverjanja usposobljenosti, kar je v nasprotju z vsebinskim smislom in namenom evropske direktive. Evropska unija pri zdravnikih ne komplicira po nepotrebnem, in če je diploma pridobljena v EU ter izpolnjuje osnovne standarde, se prizna samodejno. Ko pa gre za tretje države, avtomatizma seveda ni in ga tudi ne bi smelo biti, saj je tam treba preveriti vse, od šolanja do dejanskega usposabljanja. Težava je, da če se komisija, pristojna za presojo strokovne usposobljenosti, ne sestane pravočasno, se tujim zdravnikom avtomatično priznajo poklicne kvalifikacije. Takih primerov je bilo kar veliko.

Zdravniki pri nas pogosto nimajo časa sodelovati v komisijah za presojo kompetenc, država pa medtem podeli dovoljenje za delo brez dejanske presoje. Zdravniki iz tujine so dobrodošli in jih potrebujemo, a to še ne pomeni, da bi država smela izdati licenco, ne da bi preverila, ali kandidat res izpolnjuje zahtevane kompetence.

komentarkolumnaMatej Lahovnik
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
