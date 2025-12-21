  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Začaran krog

Če se plače zvišujejo hitreje, kot raste ustvarjena dodana vrednost, izgubljamo konkurenčnost, dušimo investicije, ustvarjamo inflacijske pritiske in ogrožamo še delovna mesta.
FOTO: Photobyphotoboy Getty Images/istockphoto
FOTO: Photobyphotoboy Getty Images/istockphoto
Matej Lahovnik
 21. 12. 2025 | 22:25
2:30
A+A-

Novi izračun življenjskih stroškov je zaradi visoke draginje v Sloveniji strokovno relevanten in potreben, saj mora minimalna plača dolgoročno zagotavljati dostojno preživetje. Vendar pa je vprašanje časovne primernosti in višine dviga ključno. Če bo minimalna plača občutno zvišana brez sočasnih strukturnih prilagoditev – denimo davčne razbremenitve dela ali bolj ciljanega obvladovanja javnih izdatkov, nam bo minister za delo zabil avtogol.

Dvig minimalne plače namreč ne vpliva zgolj na zaposlene z najnižjimi dohodki, temveč sproža verižne učinke v celotnem gospodarstvu in javnih financah. Rast plač mora dolgoročno slediti rasti produktivnosti. Če se plače zvišujejo hitreje, kot raste ustvarjena dodana vrednost, izgubljamo konkurenčnost, dušimo investicije, ustvarjamo inflacijske pritiske in ogrožamo še delovna mesta. Takšen razvoj nas potiska v začaran krog: zaradi draginje se minimalna plača zviša bolj, kot je zrasla produktivnost, to pa vodi v dodatno inflacijo in posledično znižuje realno kupno moč plač vsem zaposlenim, da o vplivu na pokojnine ne govorimo.

Zaradi draginje se minimalna plača viša bolj, kot je zrasla produktivnost, to pa vodi v dodatno inflacijo in ruši plačna razmerja.

Višanje minimalne plače ima še eno pogosto spregledano posledico, in sicer da potegne za sabo rast določenih socialnih transferjev, vezanih nanjo, medtem ko vse ostale plače ostanejo nespremenjene. Visok dvig minimalne plače torej pomeni visoko rast nadomestil za brezposelnost, ne pa tudi ostalih plač. Tako se porušijo plačna razmerja, ki so bila z zadnjo plačno reformo namenoma popravljena, saj ne bi smelo biti nobenega plačnega razreda pod minimalno plačo. Zdaj pa se paradoksalno vračamo v položaj, ko bo izhodiščni plačni razred znova pod minimalno plačo. Višji stroški dela se bodo prelili v višje cene storitev od vrtcev in domov za starejše do komunalnih storitev. S tem se bodo življenjski stroški še dodatno zvišali in se bomo spet pogovarjali o nujnem dvigu minimalne plače. Z vsako politično potezo brez socialnega dialoga se ruši zaupanje med državo in gospodarstvom, s čimer se škoduje prav tistim, ki naj bi jih ta dialog ščitil.

Več iz teme

minimalna plačaplačedelodajalcidavkidviginflacijaDraginja
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Božičnica

O praznovanju.
Branko Babič21. 12. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Začaran krog

Če se plače zvišujejo hitreje, kot raste ustvarjena dodana vrednost, izgubljamo konkurenčnost, dušimo investicije, ustvarjamo inflacijske pritiske in ogrožamo še delovna mesta.
Matej Lahovnik21. 12. 2025 | 22:25
21:41
Bulvar  |  Domači trači
60 LET ZAKONA

Babica in dedek od Damjana Murka praznovala diamantno poroko, poglejte, kdo je prišel na obred (VIDEO)

Na obredu sta bila med drugim tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa in pevec Isaac Palma.
21. 12. 2025 | 21:41
21:22
Novice  |  Nedeljske novice
DRSALIŠČE

Ruše imajo največje na prostem (FOTO)

Odprtje je potekalo v okviru Zimskega dneva športa.
Marko Pigac21. 12. 2025 | 21:22
20:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OTROK JE TEMNOPOLT

Moški v Mariboru s solzivcem poškropil komaj 12-letnega otroka, oglasila se je mama

Lažje poškodovana sta bila tako otrok kot 48-letna mama. Ta je opozorila na rasistično ozadje dogodka.
21. 12. 2025 | 20:39
20:08
Novice  |  Svet
DELUJE NA ŽIVČEVJE

Morje na obalo naplavilo smrtno nevarno rastlino, človeka lahko ubije že v nekaj urah

Rastlina sicer običajno raste na vlažnih krajih, kot so rečni bregovi, potoki, močvirja ...
21. 12. 2025 | 20:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki