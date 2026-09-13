Komentar Mateja Lahovnika: Zmedena EU

V Bruslju velja pregovor, da zmedo vodi še večja zmeda. Nemčija je zaprla jedrske elektrarne ter pod parolo zelenega prehoda množično gradi sončnice in vetrnice, zdaj pa z blagoslovom Evropske komisije pripravlja subvencije za nove plinske elektrarne v višini do 35 milijard evrov. Vsak, ki premore osnovno izobrazbo, ve, da je tudi plin fosilno gorivo, ampak po novem očitno v EU velja, da če Evropska komisija sklene, da je zemlja ploščata, potem se šteje, da je ploščata. Logika je tako elastična, da bi z njo lahko ovili celotno evroobmočje.

Zmeda pa gre še dlje. Unija pošilja Ukrajini milijarde evrov in orožje, hkrati pa z rekordnimi nakupi ruskega arktičnega plina v višini 7,3 milijarde evrov v le osmih mesecih še naprej polni ruske energetske blagajne. To ni strategija. To je spomenik nesposobnosti Evropski komisiji. Evropski davkoplačevalci financiramo obe strani vojne. Morija lahko zato traja v nedogled, medtem pa Bruselj razlaga, kako odločno prekinja vezi z Moskvo, hkrati pa smo usodno odvisni od ruskega plina. Posledice zelenega prehoda čutimo vsak dan. Energenti so v Uniji dragi, ker so obremenjeni z visokimi ekološkimi dajatvami, CO 2 taksami in prispevki za obnovljive vire. Tudi v Sloveniji se jutri zaradi svetovne energetske krize oziroma spopadov v Perzijskem zalivu obeta nova rekordna podražitev dizla. Cena za liter bi lahko jutri že presegla dva evra.

Unija pošilja Ukrajini milijarde evrov in orožje, hkrati pa z rekordnimi nakupi ruskega plina polni ruske energetske blagajne.

Gorivo je pri nas še vedno občutno cenejše kot v Avstriji, Italiji ali Nemčiji, a to ni zasluga Bruslja, temveč domačih ukrepov. Vlada je zato zaprosila Evropsko komisijo, da bi lahko začasno znižala trošarine pod evropski minimum in s tem dodatno znižala cene. Komisija že tedne mečka z vlogo in ne da soglasja. Takšna EU zabija avtogole sama sebi. Nam gre pri cenah goriv v primerjavi z drugimi državami kljub vsemu še razmeroma dobro. Prav zato, ker nismo povsem pogoltnili vsake bruseljske dogme. Zmedena Unija pa še naprej dokazuje, da lahko hkrati zapira jedrske elektrarne, subvencionira plin, podpira Kijev in polni ruski proračun. To ni politika, ampak organiziran kaos.