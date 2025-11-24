  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Mihe Šimnovca: Ko tujci hvalijo Slovence

Čez poletje je znal očitno Domen Prevc ohraniti vrhunsko formo.
Domen Prevc FOTO: Ntb Via Reuters
Domen Prevc FOTO: Ntb Via Reuters
Miha Šimnovec
 24. 11. 2025 | 22:25
2:23
A+A-

S tridnevno prireditvijo v Lillehammerju se je minuli konec tedna dvignil zastor nad olimpijsko sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se je za slovenski tabor začela uspešno. To velja predvsem za našo moško reprezentanco, iz katere so z Anžetom Laniškom, Domnom Prevcem in Timijem Zajcem že za uvod trije tekmovalci skočili med elitno deseterico.

Kakor je bilo mogoče sklepati že po poletnem državnem prvenstvu v Kranju in finalu velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) konec prejšnjega meseca v Klingenthalu, je od slovenskih orlov najodločneje v novo tekmovalno zimo odrinil najmlajši od bratov Prevc. Potem ko je na uvodni posamični preizkušnji na veliki olimpijski napravi Lysgårdsbakken kot četrti le za poldrugo točko zgrešil uvrstitev na zmagovalni oder, se je nanj v sijajnem slogu zavihtel v nedeljo, ko je zablestel z drugim mestom. A brez manjših težav ob doskoku v telemark, pri katerem je za hip izgubil ravnotežje, zaradi česar je prejel nekoliko nižje ocene za slog, bi se že predvčerajšnjim veselil svoje jubilejne desete zmage v svetovnem pokalu.

Svetovni prvak iz Trondheima je s svojimi nastopi v Lillehammerju navduševal tudi tuje poznavalce tega športa, ki seveda še niso pozabili njegovega imenitnega marčevskega poleta do svetovnega rekorda iz Planice. Čez poletje je znal očitno Prevc ohraniti vrhunsko formo, kar v njegovem primeru še zdaleč ni samo po sebi umevno. Temu se je med drugimi čudil tudi njegov nekdanji nemški tekmec Markus Eisenbichler, ki je konec letošnjega marca v Planici sklenil svojo športno pot. S skoki bo ostal povezan kot strokovni komentator na televizijski postaji Eurosport.

»Neverjetno, koliko zna Domen še vedno izvleči v zraku. Če sem iskren, sem pričakoval, da se bo zaradi ožjih tekmovalnih dresov bolj mučil,« je razmišljal Eisenbichler, nakar mu je sokomentator Werner Schuster takole pojasnil: »Vsi skačejo podobno, toda potem pride Domen, ki ima povsem drugačno tehniko. Ožji kombinezoni pa mu, kot kaže, še bolj ustrezajo, saj lahko v njih s pridom izkorišča svoje prefinjene občutke za letenje, kar znajo le največji mojstri. In Prevc je zagotovo eden od njih ...«

Vedno je lepo slišati tuje strokovnjake, ko hvalijo Slovence.

Več iz teme

smučarski skokiDomen PrevcAnže LanišekTimi ZajcLillehammerSlovenijakomentarkolumnaMiha Šimnovec
ZADNJE NOVICE
23:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRAMOTA V KOPRU

Čisto pijan najprej kričal na osebje in grozil policistom, potem uriniral pred vrati lokala

Vinjeni gost je po zavrnjeni pijači povsem izgubil nadzor v obalnem lokalu.
24. 11. 2025 | 23:11
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pacifist ...

O dnevu boja proti nasilju nad ženskami.
Aljana Fridauer Primožič24. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mihe Šimnovca: Ko tujci hvalijo Slovence

Čez poletje je znal očitno Domen Prevc ohraniti vrhunsko formo.
Miha Šimnovec24. 11. 2025 | 22:25
22:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE IN PRETEP

Drama v gostinskem lokalu: pijana 20-letnica napadla moškega in žensko

Pomirila se ni niti ob prihodu policistov.
24. 11. 2025 | 22:18
21:58
Novice  |  Slovenija
KRAMBERGERJEV SKLAD

»Rubežniki so nam odpeljali traktor, gozd pa je ostal – z vašo pomočjo spet vidimo izhod iz stiske«

Bralci prek Krambergerjevega sklada pomagali družini Smej iz Hinj. Mati Helena ne more delati zaradi hude bolezni 15-letne hčerke Lane.
Gordana Stojiljković24. 11. 2025 | 21:58
21:55
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Servus, Srečno, Ciao iz Koroške: zakulisje snemanja z Boštjanom Konečnikom in njegovo harmoniko

Koroškega harmonikarja Boštjana Konečnika obiskala ekipa ORF iz Avstrije.
Mojca Marot24. 11. 2025 | 21:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Idealna rešitev vendarle obstaja

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Idealna rešitev vendarle obstaja

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki