Komentar Mihe Šimnovca: Ko tujci hvalijo Slovence

S tridnevno prireditvijo v Lillehammerju se je minuli konec tedna dvignil zastor nad olimpijsko sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se je za slovenski tabor začela uspešno. To velja predvsem za našo moško reprezentanco, iz katere so z Anžetom Laniškom, Domnom Prevcem in Timijem Zajcem že za uvod trije tekmovalci skočili med elitno deseterico.

Kakor je bilo mogoče sklepati že po poletnem državnem prvenstvu v Kranju in finalu velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) konec prejšnjega meseca v Klingenthalu, je od slovenskih orlov najodločneje v novo tekmovalno zimo odrinil najmlajši od bratov Prevc. Potem ko je na uvodni posamični preizkušnji na veliki olimpijski napravi Lysgårdsbakken kot četrti le za poldrugo točko zgrešil uvrstitev na zmagovalni oder, se je nanj v sijajnem slogu zavihtel v nedeljo, ko je zablestel z drugim mestom. A brez manjših težav ob doskoku v telemark, pri katerem je za hip izgubil ravnotežje, zaradi česar je prejel nekoliko nižje ocene za slog, bi se že predvčerajšnjim veselil svoje jubilejne desete zmage v svetovnem pokalu.

Svetovni prvak iz Trondheima je s svojimi nastopi v Lillehammerju navduševal tudi tuje poznavalce tega športa, ki seveda še niso pozabili njegovega imenitnega marčevskega poleta do svetovnega rekorda iz Planice. Čez poletje je znal očitno Prevc ohraniti vrhunsko formo, kar v njegovem primeru še zdaleč ni samo po sebi umevno. Temu se je med drugimi čudil tudi njegov nekdanji nemški tekmec Markus Eisenbichler, ki je konec letošnjega marca v Planici sklenil svojo športno pot. S skoki bo ostal povezan kot strokovni komentator na televizijski postaji Eurosport.

»Neverjetno, koliko zna Domen še vedno izvleči v zraku. Če sem iskren, sem pričakoval, da se bo zaradi ožjih tekmovalnih dresov bolj mučil,« je razmišljal Eisenbichler, nakar mu je sokomentator Werner Schuster takole pojasnil: »Vsi skačejo podobno, toda potem pride Domen, ki ima povsem drugačno tehniko. Ožji kombinezoni pa mu, kot kaže, še bolj ustrezajo, saj lahko v njih s pridom izkorišča svoje prefinjene občutke za letenje, kar znajo le največji mojstri. In Prevc je zagotovo eden od njih ...«

Vedno je lepo slišati tuje strokovnjake, ko hvalijo Slovence.