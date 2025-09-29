Komentar Mihe Šimnovca: Luč(ka) na koncu predora

Slovenski športni asi so tudi minuli konec tedna razveseljevali svoje navijače z izjemnimi dosežki v izostreni mednarodni konkurenci. Da se obeta nov pravljični vikend za naš šport, sta najprej z dvojno zmago na svetovnem prvenstvu v Seulu napovedali športni plezalki Janja Garnbret in Rosa Rekar, ki sta v petek pustili pod seboj vse tekmice v težavnosti.

Sanjski slovenski dan je v glavnem mestu Južne Koreje dopolnila Lučka Rakovec, ki se je prav tako prebila v finale, v katerem si je priplezala sedmo mesto. Uvrstitev 24-letne Ljubljančanke, sicer hčerke kranjskega župana Matjaža Rakovca, ima toliko večjo vrednost, če vemo, kaj vse je morala prestati na poti do tega dosežka. Leta 2023 se je namreč spopadla z rakom na ščitnici in ga po zahtevnem boju tudi premagala. A ne le to: po skoraj dveh letih odsotnosti se je uspešno vrnila v plezalno steno in nadaljevala pravzaprav tam, kjer jo je predlani ustavila huda diagnoza. Z veliko vztrajnosti in jeklene volje se je znova uvrstila v reprezentanco in začela spet posegati po lepih dosežkih med svetovno elito.

Zgodba Lučke Rakovec lahko marsikomu služi kakor navdih.

Čeprav je iz njenih besed mogoče razbrati, da si želi še več, hkrati priznava, da morda celo prevečkrat pozabi na to, kaj vse ji je že uspelo v zadnjih dveh letih. Lučkina zgodba lahko marsikomu služi kot navdih, v njej bi lahko marsikdo videl tudi luč(ko) na koncu svojega predora. S svojo pozitivno pojavo in stalno nasmejanostjo kakor sonce deluje tudi Janja Garnbret, ki je pičlih 24 ur po zlati lovoriki v težavnosti svojo bogato zbirko v Seulu oplemenitila še z najžlahtnejšo kolajno v balvanih. Na tak način je le še potrdila, da je resnično nesporna kraljica športnega plezanja.

Nobenega dvoma ni niti o tem, kdo je najboljši kolesar na svetu. V tem športu že več let kraljuje Tadej Pogačar, ki je v Kigaliju predvčerajšnjim v šampionskem slogu ubranil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki iz Züricha 2024. Z njim je vsem dvomljivcem pokazal, da je imel pred tem, ko je v vožnji na čas z velikim zaostankom za belgijskim zmagovalcem Remcom Evenepoelom izvlekel nehvaležno četrto mesto, dejansko le slab dan. Z novim odmevnim podvigom je postavil tudi piko na i še enemu nepozabnemu koncu tedna slovenskega športa, ki je – mimogrede – pred tednom dni slavil svoj praznik ...