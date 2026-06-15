Komentar Mihe Šimnovca: Med mladostjo in večnostjo

Pravijo, da so leta zgolj številka. In da jih ljubezen ne pozna. Šport tudi že skorajda ne več, čemur smo v zadnjem obdobju vse pogosteje priče v različnih panogah. Nazadnje tudi v formuli 1, v kateri je minulo nedeljo v vsem sijaju zablestel Lewis Hamilton, ki je v šampionskem slogu v svojo korist odločil dirko v Montmelu pri Barceloni.

Že 41-letni Britanec je tako slavil rekordno 106. zmago v kraljevskem avtomobilističnem razredu in svojo prvo, odkar je po koncu sezone 2024 prestopil k Ferrariju. V znamenitem italijanskem moštvu so se tako po Lewisovi zaslugi po sušnih 596 dnevih spet veselili prvega mesta; pred tem je nazadnje z »rdečo boginjo« vse tekmece za seboj pustil Španec Carlos Sainz mlajši (zdaj Williams) konec oktobra 2024 na veliki nagradi Mehike.

Čeprav so angleškega zvezdnika nekateri že pošiljali v (športni) pokoj, med njegovimi najglasnejšimi kritiki je bil v zadnjih letih Bernie Ecclestone, nekdanji dolgoletni prvi mož F1, je vnovič dokazal, da še zdaleč ni za šaro. Z novo vrhunsko predstavo, s katero je utišal vse svoje nasprotnike, se je v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo utrdil na drugem mestu, v letošnji sezoni je doslej zbral že 115 točk – natanko 40 več kot njegov dvanajst let mlajši moštveni sotekmovalec, Monačan Charles Leclerc.

Formula 1 dejansko ne šteje let, temveč zgolj stotinke sekunde.

Hamilton je pri 41 letih in 158 dnevih postal najstarejši zmagovalec dirke v formuli 1 po legendarnem Avstralcu Jacku Brabhamu, ki je marca 1970 v Kyalamiju kot prvi pridrvel v cilj velike nagrade Južne Afrike pri skoraj 44 letih. Ob tem je britanski veteran dosegel prav poseben rekord: od njegove krstne zmage (Kanada 2007) do nedeljskega podviga v Španiji je minilo težko verjetnih 19 let.

Zanimivo: toliko let, kolikor Lewis že vztraja v svetovnem vrhu, zdaj šteje Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki tačas vodi v skupnem točkovanju za svetovno prvenstvo. Čeprav je italijanskega najstnika predvčerajšnjim na poti do nove vrhunske uvrstitve ustavila tehnična okvara, ima kot prvouvrščeni v seštevku še vedno zajetnih 41 točk naskoka pred Hamiltonom.

Sedemkratni svetovni prvak je dokazal, da lahko pri 41 letih še zmeraj zmaguje, kar 22 let mlajši vzhajajoči zvezdnik iz Bologne pa, da je prihodnost že tukaj. Formula 1 dejansko ne šteje let, temveč zgolj stotinke sekunde. In živi med dvema skrajnostma – med nepopustljivim veteranom in čudežnim dečkom, ki je trdno odločen zasesti prestol.