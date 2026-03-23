Komentar Mihe Šimnovca: V Planico še po piki na i

V Planici je že bolj ali manj vse nared za največji vsakoletni slovenski športni praznik – finale svetovnega pokala v smučarskih skokih oziroma poletih. Na velikanki bratov Gorišek in okrog nje marljivi delavci opravljajo še zadnje lepotne popravke, da bo prizorišče v dolini pod Poncami za sklepni spektakel konec tega tedna spet sijalo v svoji najlepši podobi.

Med vrhunci tokratnega zaključnega dejanja sezone, na katerem se bodo prvič na največji letalnici predstavile tudi najboljše skakalke na svetu, bo za številne slovenske ljubitelje (tega) športa vsekakor tudi nedeljska slovesna podelitev priznanj najuspešnejšim tekmovalkam in tekmovalcem v olimpijski zimi 2025/26. V ženski konkurenci bo namreč že tretjič zapored veliki kristalni globus prejela Nika Prevc, v moški pa ga bo prvič visoko v zrak dvignil njen brat Domen Prevc; prvikrat v zgodovini bosta torej skakalna sveta grala šla k isti družini.

Naša šampiona iz Dolenje vasi pri Železnikih sta še v igri tudi za skupni zmagi v posebnem seštevku poletov, s katerima bi postavila piko na i imenitni sezoni. Toda oba prihajata, zanimivo, v Planico z zaostankom, kar zadeva lov na mali globus. Medtem ko si je Prevčeva s tretjim in drugim mestom minuli konec tedna v Vikersundu priletela 60 točk zaostanka za dvakratno zmagovalko, Norvežanko Eirin Mario Kvandal, ki jih bo na sobotni ženski premieri pod Poncami le stežka nadomestila, je moral Domenator po petem mestu na norveški pošasti vodstvo v točkovanju poletov prepustiti Avstrijcu Stephanu Embacherju.

Glede na to, da imajo skakalci – ob ekipni preizkušnji – na voljo še dve posamični tekmi, ima 26-letni as iz Selške doline v boju za (uradni) naziv najboljšega letalca na smučeh v rokah boljše karte kakor njegova sestra Nika. Od mladega Tirolca, ki je 12. januarja praznoval 20. rojstni dan, ga namreč loči zgolj 15 točk, kar je za najmlajšega ob bratov Prevc vsekakor ulovljivo. Še zlasti na letalnici, na kateri je nanizal že kopico vrhunskih dosežkov in na koncu koncev lani odjadral tudi do izjemnega svetovnega rekorda (254,5 m). In kjer ga bo – tako kot preostale slovenske skakalce – znova spodbujalo ogromno navijačev ...