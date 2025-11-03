Komentar Mihe Šimnovca: Znova huda konkurenca

Počasi se bliža konec leta in z njim znova čas najrazličnejših svečanosti. Nič drugače ni v športu, v katerem se kolesje tudi za praznike skorajda ne ustavi. Kot običajno so pohiteli v Avstriji ter že po tradiciji med prvimi razglasili svoje najboljše športnike in športnice.

Če sodimo po rezultatih glasovanja, naši severni sosedje niso imeli pretiranih težav pri izboru. V ženski konkurenci je premočno zmagala zdaj že športno upokojena alpska smučarka Stephanie Venier, ki je na februarskem svetovnem prvenstvu v Saalbachu presenetljivo zablestela z osvojitvijo zlate lovorike v superveleslalomu.

Tirolka, ki bo 19. decembra praznovala 32. rojstni dan, je presenetila tudi poleti, ko je svoje smuči postavila v kot. »To je popoln konec športne poti,« se je nagrade Niki (priznanje za najboljšega avstrijskega športnika in športnico so poimenovali po legendarnem dirkaču Nikiju Laudi) razveselila Venierjeva, ki je prejela 968 glasov, več kot dvakrat toliko kakor drugouvrščena namiznoteniška igralka Sofia Polcanova (473).

V moški konkurenci so bili najboljši nekoliko bolj skupaj, kljub temu pa je v seštevku na koncu kar precej odskočil smučarski skakalec Daniel Tschofenig (916). Zmagovalcu novoletne turneje in dobitniku velikega kristalnega globusa 2024/25 sta se še najbolj približala igralec golfa Sepp Straka (729) in alpski smučar Raphael Haaser (721).

Najboljša bosta znana na prireditvi, ki bo 9. decembra v Ljubljani.

V Sloveniji je znova pričakovati precej bolj izenačeno glasovanje. Med dekleti sta ob branilki priznanja Janji Garnbret, dvakratni svetovni prvakinji v športnem plezanju iz Seula, vroči kandidatki za športnico leta še atletinja Tina Šutej, bronasta s svetovnega prvenstva v skoku s palico iz Tokia, in Nika Prevc, ki je v prejšnji zimi na skakalnicah osvojila pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo – ob obeh posamičnih zlatih kolajnah na nordijskem SP v Trondheimu in skupni zmagi v svetovnem pokalu je v Vikersundu poletela še do svetovnega rekorda.

Med moškimi tretjo zaporedno (in skupno četrto) nagrado napada kolesar Tadej Pogačar, v ožjem krogu favoritov je vnovič Luka Dončić, najboljši strelec in član prve peterke na avgustovsko-septembrskem evropskem prvenstvu v košarki, velik pečat je pozimi na skakalnicah in letalnicah pustil tudi svetovni prvak in rekorder Domen Prevc ... Kandidatov je torej spet več, najboljša pa bosta znana na prireditvi, ki bo 9. decembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.