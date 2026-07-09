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Komentar Moni Černe: Glasbena mafija

Manj verjetno je, da bi en sam človek zmanipuliral celo četo odločevalcev.
Marina Martensson in Mef FOTO: Mediaspeed
Marina Martensson in Mef FOTO: Mediaspeed
Moni Černe
 9. 7. 2026 | 22:25
2:51
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Poletni večeri imajo poseben ritem, a nič ne poživi slovenske javnosti bolj kot dober festivalski škandal. Tradicija je, da se med, najkasneje pa po slehernem glasbenem tekmovanju, v roke primejo telefoni, s katerih se na izvajalce, pesmi in organizatorje zliva gnojnica. Ker na svoje običaje seveda nekaj damo, je stampedo doletel tudi festival Melodije morja in sonca, kjer sta pred dnevi zmagala Drago Mislej - Mef in Marina Martensson. Kritiki so z vsemi topovi udarili po nastopajočih in odločevalcih, težke besede pa so letele tudi med kolegi in za njihovimi hrbti. Družbena omrežja so eksplodirala, dežurni diagnostiki pa so razsodili: kuhinja, klientelizem, sramota. Skratka – mafija!

Na smeh me gre že ob sami misli na Mefa v vlogi zarotnika. Zaradi narave svojega dela sem imela skozi leta priložnost slišati, kako razmišlja – in komplot je pojem, ki se z Mefom ne poveže niti v najbolj razposajeni fantaziji.

Če ni bil Mef, je moral biti Andrea Flego. Navsezadnje je bil švicarski nož festivala – umetniški vodja, član komisije za izbor skladb, aranžer zmagovalne skladbe, za piko na i pa je festival vodila še lastna sestra. Po logiki spletnega tožilstva je bil s tolikšno kopico naslovov že vnaprej kriv.

Manj verjetno je, da bi en sam človek zmanipuliral celo četo odločevalcev.

Vprašanja o morebitnih nepravilnostih niso odveč – nasprotno, velja jih postaviti. A med razumno razpravo in javnim linčem je vendarle precejšnja razlika. Zmagovalne Drugačna je le noč ni izbral Andrea Flego. Mef je bil na festival povabljen, zato skladba ni šla skozi sito komisije, v kateri je sedel njen aranžer, temveč se je v tekmovalni program uvrstila neposredno. Avtor melodije in besedila je Mef. Lorelli mu ni uspelo zrihtati voditeljskega mesta – par je izbrala RTV Slovenija. Verjamem, da so okusi različni in se točke žirije ter občinstva včasih pač ne poklopijo. Manj verjetno pa, da bi en sam človek zmanipuliral celo četo odločevalcev – urednike, žirante in še notarko, ki je nadzorovala vsa glasovanja. Nekatera dejstva so torej precej manj spektakularna od teorij, ki se odlično primejo na spletu.

Vsak festival je živ organizem. Za njim stoji armada ljudi, ki v zaodrju garajo dolgo, preden se prižgejo odrske luči. Avtorji in glasbeniki v pesem vložijo čustva, mesece dela in lastnega denarja: vse stroške krijejo sami, nastopajo pa brezplačno. Zato si ne zaslužijo sovraštva.

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