Komentar Moni Černe: Udarec ima popust, cene živil ne

Ondan sem se z razglasitve sodbe nasilnemu primorskemu nogometašu domov v Koper vračala z novogoriškega sodišča po italijanski strani. Pot je ugodnejša in hitrejša. Med vožnjo sem razmišljala o kovancih, s katerimi je bil kaznovan – simbolično nizka denarna kazen za dejanje, ki ima vse prej kot simbolne posledice. Inflacija je prizadela ceno kruha, nasilja očitno ne. Medtem ko življenjski stroški brutalno rastejo, kazni ostajajo na dieti. Vrednotenje – tako nasilja kot življenjskih stroškov – je povsem zgrešilo smer.

Privilegij je – tega se kot Ljubljančanka dobro zavedam –, da se lahko vsak teden odpeljem v Milje ali Trst in tako prihranim okoli 200 evrov na mesec. Cene v naših trgovinah so namreč izgubile stik z zdravo pametjo – podobno kot tožilstvo, ki je minuli torek »kaznovalo« nasilje, surovost in zanemarjanje. Svojo potrošniško zvestobo sem že pred časom preselila čez mejo, doma kupujem le nujno.

Pri nakupu enega samega artikla se lahko porabljeno gorivo – do Milj in nazaj manj kot dva evra – več kot povrne. Izbrane testenine, tuna, piškoti, riž, olje, omake, rogljički, izdelki zdrave prehrane ali pločevinke gaziranih pijač so v povprečju okoli dvajset odstotkov cenejši, nemalokrat pa tudi do štirideset. Pri izdelkih za ustno in telesno higieno ter nego odštejem v povprečju približno petindvajset odstotkov manj, v nekaterih primerih pa so celo pol cenejši. Za eno najbolj uporabljenih tekočih mil za roke je pri nas za 250 mililitrov treba plačati 3,49 evra, le nekaj kilometrov zahodneje 1,79 evra. Refilna vrečka istega mila (500 mililitrov) prav tako stane 1,79 evra, v Sloveniji pa od 3,20 do 3,99 evra.

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Krpe in drugo za gospodinjstvo priljubljene bavarske blagovne znamke so prav tako občutno ugodnejši; za metlo sem odštela sedem evrov – pri nas bi zanjo plačala petnajst. Kadar je potreben večji nakup, je prva izbira prav tako zahodna soseda. Kavni aparat je bil 45 odstotkov ugodnejši, sesalec približno 30, televizor 20, mobilni telefon 10 odstotkov cenejši.

Zneski privarčevanega so odvisni tudi od akcij ter popustov. Nekatero blago je dražje, vendar je v končnem seštevku bistveno prijaznejše do denarnice. Zato me kuponi s 25- in 10-odstotnim popustom na izdelek in nakup ob izbranih dneh ne prepričajo. Učinkoviti so približno toliko kot dežnik v cunamiju ali aspirin pri zlomu noge.