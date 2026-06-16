Komentar Moni Černe: Vsak dan šest ločitev

Slovenci morda nismo narod velikih romantikov, a ko posije avgustovsko sonce, med zaljubljenci zavlada poročna mrzlica. Na statističnem uradu so prešteli lanske poročne liste in ugotovili, da nam ljubezen še diši. Usodni »da« je v povprečju dahnilo 18 parov na dan, skupaj 6455, kar je dobra stotica več kot leto prej, med njimi si je večno zvestobo obljubilo 75 istospolnih parov.

Če bi morali narisati portret idealnega poročnega dne v letu 2025, bi to bila sobota, ko se je zvrstila več kot polovica vseh porok. Največji juriš na matičarje je bil avgusta, ko je v zakonski stan skočilo 944 parov, s 14 odstotki mu je tesno sledil maj, le za odstotek manj jih je bilo junija. Na repu lestvice je bil januar, absolutni zmagovalec pa je 6. september, ko se je v istem dnevu poročilo kar 180 parov.

Osemnajst parov dnevno skoči v zakon, šest jih pakira kovčke.

Če pogledamo geografsko, so največji optimisti v Pomurju, kjer so najpogosteje sklepali zakonske zveze, medtem ko so na Goriškem do poročnih obljub najbolj zadržani. Zanimiv je tudi pogled na starost: ženini so v povprečju šteli 32,6 leta, neveste so bile skoraj dve leti mlajše, kar dokazuje, da so časi porok v rosnih letih preteklost. Največkrat so ljubezen okronali domači državljani, kadar pa srce pogleda čez mejo, slovenske neveste in ženini najpogosteje srečo najdejo pri sosedih iz Bosne in Hercegovine.

A življenje niso le poročni konfeti. V povprečju se je lani vsak dan kar šest zakonskih zgodb končalo s podpisom ločitvenih papirjev. Skupno se je razvezalo 2172 parov – 108 več kot leto prej – ločenci pa so ob slovesu v povprečju šteli skoraj 48 let, ločenke tri leta manj.

Nekateri so obupali ekspresno hitro – 46 parov je namreč ugotovilo, da niso za skupaj, še preden so dobro pospravili poročne albume – v prvem letu zakona. Vztrajnejši pa so zdržali dobrih 14 let. Polovica parov se je ločila brez mladoletnih otrok, pri preostalih pa je sledilo najbolj boleče poglavje – dodelitev starševstva. 48 odstotkov jih je bilo dodeljenih materam, odstotek manj obema staršema, in le štiri odstotke očetom. Za številkami porok in ločitev se ne skrivajo le pari, ampak predvsem otroci, ki ob razhodu staršev nimajo izbire. Posledice pa nosijo najdlje.