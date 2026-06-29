Komentar Nejca Grilca: Kot Real in PSG

Vrhunske predstave svetovnih zvezdnikov, lepo zapolnjene tribune v Stožicah in domači uspeh so Ljubljano za pet dni spremenili v evropsko prestolnico odbojke. Zmaga nad svetovnimi prvaki bi bila pika na i, tudi poraz z Italijani ni pokvaril sijajne podobe turnirja. Le na tekmi z Bolgarijo bi si na tribunah želeli kakšnega ljubitelja odbojke več, vikend in derbija z Brazilijo ter Italijo sta v svet ponesla zelo lepo podobo stožiške dvorane.

Ne zgodi se vsak dan, da v Ljubljani gostujejo odbojkarji svetovnega formata, kot so Daniele Lavia, Ricardo Sbertoli ali Alessandro Bovolenta. Razloge za poraz bi lahko iskali v ostrem ritmu tekmovanja, a ta je enak za vse in je bil tokrat Slovencem bolj naklonjen kot tekmecem. Le Brazilci so spoznali udarno moč domačinov, v sobotnem večeru so bili odbojkarji iz dežele sambe – doslej jih je Slovenija premagala le enkrat –, daleč od ravni Nika Mujanovića, Roka Možiča, tudi Tončka Šterna, ki v vsako tekmo prinese mirnost in točke v ključnih trenutkih. Največja pomanjkljivost Slovenije ostaja začetni udarec, ki nikakor ne steče »bombarderjem«, taktični servisi preostalih so bili za italijanske sprejemalce lahek plen.

Tekmovalni del reprezentance zdaj čaka nekaj dni oddiha in zaključno piljenje forme za Beograd.

Pred potjo v srbsko prestolnico (15.–19. julij) strokovni štab v iskanju udarne postave čaka kar nekaj dela. Na zadnjem turnirju rednega dela sezone varovance Fabia Solija po vrsti čakajo Nemčija, Iran, Turčija in Srbija, na svetovni lestvici vse reprezentance, ki peti Sloveniji gledajo v hrbet. V ligi narodov so s šestimi zmagami na osmih tekmah še mesto višje, a spodrsljaji v Beogradu ne pridejo v poštev: če bi se redni del končal danes, za Brazilijo niti pet zmag ne bi bilo dovolj za mesto med osmerico, ki se bo za kolajne borila na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju.

Tekmovalni del reprezentance zdaj čaka nekaj dni oddiha in zaključno piljenje forme za Beograd, vodilne na odbojkarski zvezi pa analiza organizacijskega dela turnirja, ki je znova potrdil, da ima vrhunska odbojka svoje mesto v Stožicah, po novem tudi pod stropom dvorane. Če bi klubska odbojka v Sloveniji uživala več veljave in bi občestvo podrobneje spremljalo zvezdnike Trentina, Lube Civitanove ali Olympiacosa – odbojkarskih različic nogometašev Reala, Barcelone ali PSG –, bi bili zapolnjeni tudi tisti redki sedeži, ki so tokrat še ostali prazni.