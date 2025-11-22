  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Na vzhodu nič novega

Svet je hecen. Zlasti ko pogledaš, kdo Ukrajini prodaja orožje, kdo načrtuje obnovo države in kdo bo na koncu izvajalec.
Medtem pa moj prijatelj v Kijevu upa le na eno: da bo vojne čim prej konec. Simbolična fotografija. FOTO: Stringer Reuters
Medtem pa moj prijatelj v Kijevu upa le na eno: da bo vojne čim prej konec. Simbolična fotografija. FOTO: Stringer Reuters
Primož Kališnik
 22. 11. 2025 | 22:25
4:27
A+A-

Na vzhodu Evrope se plete zgodba, ki je na trenutke neverjetna.

Prijatelj iz Ukrajine mi je pred dnevi pisal: »Vrnil sem se iz Donbasa v Kijev. Upam, da bo vojne kmalu konec in da bom do takrat lahko čim bolj pomagal prijateljem na fronti.«

To je prva, najbolj človeška plat – trpljenje, ki se ne konča.

Druga plat je hladna. Poslovna. Strateška. In živi prav tam, v Kijevu.

Mediji poročajo, da se je nekdanji direktor CIA pridružil svetovalnemu odboru ukrajinskega orožarskega podjetja Fire Point. Podjetja, ki proizvaja drone dolgega dometa, sposobne zadeti tarče globoko v Rusiji. Podjetja, ki je pod drobnogledom protikorupcijskih organov. Podjetja, ki hkrati širi proizvodnjo – vse do Danske.

Vse to v času, ko Ukrajino pretresa eden največjih korupcijskih škandalov doslej.

Preiskovalci trdijo, da je kriminalna mreža od podizvajalcev Energoatoma izsiljevala provizije – od 10 do 15 odstotkov pri vsakem poslu.

Osumljenec naj bi tik pred aretacijo izginil. Domnevno v Izrael. Morda najprej v Poljsko. Lokacija ni jasna. Signali pa so.

Nekateri nedokazani, da je poznal koga iz podjetja Fire Point.

Ko se v takšno okolje vključi nekdanji direktor CIA, vemo, da je nekaj resno narobe.

In kot običajno – v igri je ogromno denarja.

Mike Pompeo se rad sklicuje na svojo krščansko vero in njene judovske korenine. Rad poudari, da si konservativci ne želijo vojne. Da je pritisk Trumpove administracije zadrževal Iran.

A v kontekstu ukrajinske vojne to ne odgovori na ključno vprašanje: Kdo ima od vsega skupaj največ koristi?

Svet je hecen. Zlasti ko pogledaš, kdo Ukrajini prodaja orožje, kdo načrtuje obnovo države in kdo bo na koncu izvajalec.

Ko se mešajo takšni zneski, takšno orožje in takšni ljudje, se morala običajno začne lomiti.

Medtem pa moj prijatelj v Kijevu upa le na eno: da bo vojne čim prej konec.

Tako kot vsi normalni ljudje.

Nenormalni imajo vojne radi. Ker prinašajo dobičke.

Kjer so veliki dobički, je korupcija. Vedno. Povsod.

Tudi doma – krožijo namigi, ki bi jih raje ne slišali. A obstajajo.

Slovenija ni najslabša. Indeks zaznave korupcije nas uvršča nekoliko pod evropsko povprečje – a precej bolje od držav, ki tonejo globlje. Ukrajina je na lestvici precej nižje. Vojna okolja so vedno idealno gojišče za korupcijo.

Tri religije, tri opozorila, ena resnica.

A vtis ostaja: Evropa se spopada s civilizacijsko težavo. Ne zaradi pomanjkanja komisij, zakonov ali uradov.

Razlog je preprostejši.

Pohlep.

Pohlep ni le krušni oče korupcije.

Je njen arhitekt.

Gradbinec.

In glavni investitor.

Sveto pismo pravi, da je »koren vseh zlih stvari ljubezen do denarja«.

Talmud opozarja: »Ne sprejemaj podkupnine, saj oslepi modre.«

Koran doda: »Bog ne mara pokvarjenih.«

Tri religije, tri opozorila, ena resnica.

Po vsem svetu je jasno, kaj je prav.

Videti je, da se je civilizacija v težave zapletla tisti trenutek, ko je izgubila moralne smerokaze – bodisi v cerkvah ali kjer koli drugje.

Na vzhodu se res plete nora zgodba.

In zdaj imajo tam še Mikija.

Čeprav sta oba Američana, ne Miške iz risank, ampak tega drugega, Pompea.

Risanka pa je postala preveč resna, da bi jo režirali amaterji in komiki.

Ki ne vedo, da je humor njihovih prednikov smeh, ki ti pove resnico – na način, da te hkrati zaboli in pomiri.

Več iz teme

korupcijaUkrajinavojnakolumnakomentarKijevRusijaPrimož Kališnik
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Najnovejši model

O lučkah.
Marko Kočevar22. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Na vzhodu nič novega

Svet je hecen. Zlasti ko pogledaš, kdo Ukrajini prodaja orožje, kdo načrtuje obnovo države in kdo bo na koncu izvajalec.
Primož Kališnik22. 11. 2025 | 22:25
22:12
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Trump jasen glede tega, ali je načrt za Ukrajino njegova zadnja ponudba

Še v petek je Volodimirju Zelenskemu dal čas do četrtka, da Ukrajina odgovori na njegov predlog.
22. 11. 2025 | 22:12
21:45
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN PO DOMAČE

Josip v resničnostnem šovu direktno Katici: »Lahko se poročiva«

Katica Šermek je mnenja, da je z Josipom Antolićem treba poizkusiti.
22. 11. 2025 | 21:45
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Preteklost plemeniti našo sedanjost in prihodnost (Suzy)

Ko nas lovijo temni spomini, se spomnimo tudi na vse lepe stvari iz preteklosti, na naše vrednote, uspehe, radosti, skupne trenutke.
22. 11. 2025 | 21:00
20:46
Bulvar  |  Tuji trači
ABSURD

Umetna inteligenca izzvala val posmeha: pravi, da je Elon Musk močnejši od Tysona in pametnejši od Newtona

Objave so kasneje izbrisali.
22. 11. 2025 | 20:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki