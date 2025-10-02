  • Delo d.o.o.
Komentar Simone Fajfar: Avtomobil

Nič ne delamo narobe, če se vozimo z avtomobilom, ko druge možnosti ni!
Simona Fajfar
 2. 10. 2025 | 22:25
2:44
A+A-

Rada imam teden mobilnosti, ki je evropska pobuda, s katero v septembru pozivajo prebivalce mest, naj se za teden dni posvetijo trajnostni mobilnosti in en dan preživijo brez avtomobila. Predstavljam si, da lahko družina v Ljubljani mirno preživi cel teden brez avtomobila, saj se lahko po mestu in primestju premikajo peš, s kolesi, mestnim avtobusom. Dovolj je, da imajo v družini en sam avtomobil. Pravzaprav zanje avto ni nuja, saj ga potrebujejo le, ko gredo na izlet ali daljši obisk.

Zakaj lahko tako živijo? Ker imajo vse – pa naj bo to šola, služba, prijatelji, trgovina, zdravstveni dom, knjižnica, koncert ali gledališka predstava itd. – na dosegu roke. To omogoča javna infrastruktura, od pločnikov, kolesarskih stez do razvejane mreže mestnih avtobusov.

Kar je prav.

Toda v večjem delu Slovenije ni tako. Številnim, ki živimo na podeželju in se nam zdi normalno, da živimo čim bolj v skladu z naravo, torej trajnostno, je avto nuja. Ni redko, da ima tri- ali štiričlanska družina prav toliko avtomobilov. Ne zato, ker bi bili taki navdušenci nad avtomobili – ne pozabite, imeti avto je tudi strošek –, ampak zato, ker se drugače po prostoru ne da premikati. Za hojo ali kolesarjenje so razdalje prevelike, slaba je mreža javnega prevoza.

Pa tudi ta mreža je takšna, kot bi jo delal nekdo, ki je ne uporablja. Kot ljubiteljica vlakov in vsakodnevna uporabnica javnega prevoza vem, da zjutraj in popoldne, ko peljejo šihtarski vlaki, ni večjih zamud. Vmes – to vem tudi iz lastnih izkušenj – pa se nekaj »zgodi« in so običajne 10-, 20-, 30-minutne zamude. Niso redke zgodbe, kako so ljudje zaradi prevoza z vlakom zamudili na pregled k zdravniku ali so za pot, ki običajno traja uro in pol, z vlakom porabili tri ure. Nedopustno, na kratko.

Zato se mi včasih zdi, da je teden mobilnosti v posmeh podeželski Sloveniji. Ker tu in tam meni in verjetno še komu vzbuja občutek, da zato, ker vozim avtomobil, delam nekaj narobe. A druge možnosti nimam. Nič ne delamo narobe, če se vozimo z avtomobilom, ko druge možnosti ni!

Zato bi bilo prav, da bi teden mobilnosti opozoril tudi politike in druge odločevalce, naj več energije in denarja – tega je dovolj, sem prepričana, samo preveč se ga pretaka v žepe pogoltnežev – namenijo za sodobno mrežo javnega prevoza.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Gradite ali prenavljate? To morate vedeti.

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Nova priložnost za mlade v Sloveniji

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
