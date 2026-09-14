Komentar Siniše Uroševiča: Nočna mora

Čez teniški grand slam 2026 je padel zastor. In osrednja junaka sezone sta Alexander Zverev in Jelena Ribakina, Nemec in Kazahstanka, oba ruskih korenin. Zmagovalca sklepnega turnirja te prestižne serije sta obenem tudi edina s po dvema lovorikama med štirimi najbolj cenjenimi v teniškem svetu: poleg tega sklepnega v New Yorku se je Zverev najbolje odrezal v Parizu, Ribakina pa v Melbournu. Slednja je zdaj vodilna igralka svetovne teniške lestvice.

Arina Sabalenka, po priljubljenosti in prepoznavnosti vodilna zvezdnica sedanje ženske teniške scene, kar je potrdila tudi izjemna podpora s tribun, namenjena njej v New Yorku, je izgubila 1. mesto na lestvici WTA, na seznamu zmagovalk turnirjev je ni bilo od pomladi in takrat njenih lovorik na sončnem dvojčku Indian Wells-Miami. Na grand slamu je bila dvakrat letos v finalu, obakrat je bila od nje boljša najbolj priljubljena športnica v Kazahstanu, sicer Moskovčanka z začasnim prebivališčem v Bratislavi. Dvoboj Ribakina – Sabalenka očitno postaja klasika nove teniške dobe, podobno kot je v moški konkurenci derbi med Sinnerjem in Alcarazom. Toda vsak od njiju se je znašel v tej sezoni v labirintu zdravstvenih težav in tako je pod močne žaromete stopil Zverev.

Tako je tudi končno prekinil nočno moro lova za lovoriko za grand slam, letos je tako osvojil dve, blizu je bil še eni, a je bil v wimbledonskem finalu boljši Sinner.

Sicer letošnja teniška sezona še zdaleč ni končana in prav pred Slovenijo so pomembni dogodki: ta teden ljubljanski park Tivoli ponuja največji turnir pri nas, ženski z oznako WTA 125, petek in sobota bosta tudi v znamenju Davisovega pokala ter takrat tekme naše moške reprezentance, dekleta se bodo novembra, bržkone v Velenju, borila v pokalu Billie Jean King z Indonezijo.

In nekaj nočne more je tudi v vrhu naše teniške zveze. Kajti omenjeni dvoboj z Izraelom zahteva stroge varnostne ukrepe, omenjena tekma deklet pa botruje močni želji po najmočnejši postavi. Na sedanjem turnirju namreč pogrešamo vodilne slovenske igralke Veroniko Erjavec, Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan. Le pri slednji gre za zdravstvene težave, prvi dve sta se odločili za drugačno pot v tem delu sezone. Naj bo novembra drugače.