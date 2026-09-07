Komentar Siniše Uroševiča: Odbojkarska jesen

Časi se spreminjajo in z njimi tudi okus slovenskih športnih zanesenjakov. Planincev je bilo pri nas vedno veliko, kolesarjev je iz leta v leto več, kajpak tudi po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in druščine. A ko gre za pasivno športno zgodbo, torej stiskanje pesti bodisi na tribunah bodisi pred TV-zasloni, pa se je bolj kot kadar koli prej med Slovence zasidrala odbojka.

Ob koncu poletja je bila slovenska športna pozornost dolgo znana: največ je je bilo ob velikih košarkarskih tekmovanjih, zlasti na domačem eurobasketu 2013 ter štiri leta pozneje ob istanbulskem slavju naših košarkarjev za naslov najboljših na stari celini, pod drobnogledom so bile tudi reprezentančne nogometne tekme (te so po novem šele ob koncu meseca in nato v prvih dneh oktobra), med posamičnimi športnimi panogami pa kajpak kolesarska dirka po Španiji, ko je Primož Roglič začel svojo veliko zgodbo.

In odbojka? Poltretje desetletje je naokrog od slovenske premiere na prvenstvu stare celine. Slovenska odbojkarska reprezentanca je imela med premiernim nastopom največ privržencev v regijah, iz katerih so prihajali člani naše izbrane vrste: s Severne Primorske, Štajerske in Koroške. Vsi so bili veseli, da sploh sodelujejo med evropsko elito.

Premišljene poteze z vlaganjem in sodelovanjem s tujo stroko – zlasti iz italijanskega prostora, ki je vodilni po kakovosti in prepoznavnosti v odbojkarskem svetu – so dvigovale letvice ciljev in 14 let po tisti Ostravi 2001 je slovenska moška reprezentanca na EP 2015 v Sofiji v dvoboju za bron premagala Italijo! Odtlej je nenehno med kandidati za kolajne in tako bo tudi v tem tednu, ko se bo prav pri naših zahodnih sosedih začelo novo prvenstvo stare celine za odbojkarje. Slovenija z italijanskim strategom na klopi Fabiem Solijem meri zelo visoko!

Višje kot kadar koli je bila z uvrstitvijo v izločilni del tekmovanja naša ženska vrsta, prav tako z Italijanom v trenerski vlogi, Alessandrom Oreficejem. Sploh je bilo tudi na nedeljski večer končano EP deklet prav spektakularno. Turkinje so pred 16.000 domačimi gledalci v Istanbulu v velikem finalu ugnale italijansko vrsto. In lepo je, ker so v tej zgodbi zadnjih dveh tednov sodelovale tudi Slovenke.